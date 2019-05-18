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奇蹟！2歲男童獨困山中3天獲救 無外傷僅輕微脫水

2019-05-18 12:26聯合新聞網 綜合報導

基尼斯獨自困在山中3天後奇蹟獲救。圖／取自《每日郵報》
基尼斯獨自困在山中3天後奇蹟獲救。圖／取自《每日郵報》
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美國一名近2歲的男童日前從家中後院消失，當地數百名居民自願組成搜救隊，男童父親更祭出超過15萬元的懸賞獎金。搜救近三天後終於在山上懸崖邊找到男童，且他只有輕微脫水症狀，沒有其他外傷，搜救隊長表示，小男童表現得很冷靜沈著，令人佩服。

根據《每日郵報》報導，一名來自肯塔基州年僅1歲10個月大的男童基尼斯（Kenneth Howard），在12日突然從家中消失，男童父親艾爾登（Elden Howard）表示，一直以為兒子在後院玩，最後是在當晚7點左右看到他，幾分鐘後過去查看男童已不見蹤影，他也立即報警。

當地數百名熱心居民自願組成搜救隊，艾爾登表示，隨著搜救時間一分一秒過去，他每天越來越煎熬，非常害怕是有人將男童綁架，他在14日召開記者會宣布，願意提供懸賞金5000美元（約新台幣15.6萬元）。

在16日下午2點、搜救時間經過67小時後，一組搜救小組聽見疑似小孩的哭聲，消防員圖西（Michael Tussey）表示，當時他聽見哭聲，要組員安靜，跟尋哭聲後終於發現基尼斯，他被困在15公尺高的懸崖邊，該處距離基尼斯家約400公尺遠。

圖西說，當時搜救小組穿過層層樹叢，發現一名有著金髮和藍眼睛的小男童在看著他們、對著他們哭叫，直說是「觸動人心的時刻」，他也坦言，本來都覺得男童不可能活下來的。搜救小組將基尼斯揹起，由直升機送下山，並將他送往醫院治療。

奇蹟的是，基尼斯雖然獨自在山中待了近3天，但卻沒有任何明顯外傷，只有輕微的脫水症狀，搜救小組說，找到基尼斯時，他便立即要求想要喝水，也很快喝光運動飲料，並哭著要找爸爸與媽媽。

艾爾登與妻子立刻趕往現場，直說「真是我生命中最棒的一天」，摩哥芬郡搜救與救援隊隊長康萊（Carter Conley）表示，基尼斯表現得冷靜又沈著，非常厲害。警方指出，初步調查後沒有可疑之處，尚未確定基尼斯是如何獨自跑到山區。

綁架

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