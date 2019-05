玩咖男友床伴數字驚人 辯「天性使然」叫女友別學

2019-05-18 11:39 香港01 記者周悠/報導



女網友發文抱怨,22歲的玩咖男友曾睡過大概30名女生,卻介意自己的另一半情史豐富。 示意圖/Ingimage 分享 facebook

男友全都介意自己女友的過去?就連玩咖男都不例外?有女生在討論區Reddit上發文指,玩咖男友曾睡過大概30名女生。但最近對她表示,如果她的床伴也和男友一樣多,當初男友就不會和她約會。話題引起網友熱議。

玩咖男友雙重標準 女生氣炸

有名21歲的女生在Reddit討論區上發文指,22歲的玩咖男友曾睡過大概30名女生,卻介意自己的另一半情史豐富。更對她表示,若她的床伴也和男友一樣多,當初男友就不會和她約會。( My (21f) boyfriend (22m) said he wouldn't want to date me if I had slept with as many people as him. )

​男友指情史豐富皆因天性

男友又以男性天性為由,合理化自己和多位女生發生關係的情史,更反過來說女生不應該這樣做。女生認為是性別歧視和雙重標準,對此相當氣憤,又不知該如何處理,所以問問眾網友意見。

網友熱議:去找個更堅貞的伴侶

網友熱議更留言指,「去告訴他,你對他跟多名女生上床感到不爽,而你現在要去找更忠誠的伴侶」;「有些男生一輩子都不會變得成熟」;「老實說,我覺得期望另一半的經驗與自己相近是能理解的,就好比有些人接受隨意性愛,有的只在確認關係後才與對方發生關係。不過當這話題涉及雙重標準及性別差異待遇就不對了。」

