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玩咖男友床伴數字驚人 辯「天性使然」叫女友別學

2019-05-18 11:39香港01 記者周悠／報導

女網友發文抱怨，22歲的玩咖男友曾睡過大概30名女生，卻介意自己的另一半情史豐富...
女網友發文抱怨，22歲的玩咖男友曾睡過大概30名女生，卻介意自己的另一半情史豐富。 示意圖／Ingimage
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男友全都介意自己女友的過去？就連玩咖男都不例外？有女生在討論區Reddit上發文指，玩咖男友曾睡過大概30名女生。但最近對她表示，如果她的床伴也和男友一樣多，當初男友就不會和她約會。話題引起網友熱議。

玩咖男友雙重標準 女生氣炸

有名21歲的女生在Reddit討論區上發文指，22歲的玩咖男友曾睡過大概30名女生，卻介意自己的另一半情史豐富。更對她表示，若她的床伴也和男友一樣多，當初男友就不會和她約會。( My (21f) boyfriend (22m) said he wouldn't want to date me if I had slept with as many people as him. )

​男友指情史豐富皆因天性

男友又以男性天性為由，合理化自己和多位女生發生關係的情史，更反過來說女生不應該這樣做。女生認為是性別歧視和雙重標準，對此相當氣憤，又不知該如何處理，所以問問眾網友意見。

網友熱議：去找個更堅貞的伴侶

網友熱議更留言指，「去告訴他，你對他跟多名女生上床感到不爽，而你現在要去找更忠誠的伴侶」；「有些男生一輩子都不會變得成熟」；「老實說，我覺得期望另一半的經驗與自己相近是能理解的，就好比有些人接受隨意性愛，有的只在確認關係後才與對方發生關係。不過當這話題涉及雙重標準及性別差異待遇就不對了。」

延伸閱讀：

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】羅安娜：音樂陪我度過好與壞

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文章授權轉載自《香港01》

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