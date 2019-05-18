發現老公在外偷吃 和媽媽吐苦水才驚覺她是「女主角」

2019-05-18 10:50 聯合新聞網 綜合報導



高雄市一名已婚男師外遇，被妻子求償精神損失，一審判賠40萬元，他又不滿上訴，被高等法院高雄分院駁回。示意圖／ingimage 分享 facebook 如果外遇對象是自己的親人，你會怎麼辦？澳洲一名27歲女子坦雅(Tanya)近日在節目透露，她結婚6年的老公，最近被她發現偷吃，對象竟然是她「媽媽」，讓主持人驚呼「實在太荒謬！」，讓她幾近崩潰，最後選擇離婚，並和媽媽斷絕關係。

根據《Daily Mail》報導，坦雅上澳洲節目表示，她和老公結婚多年，有一名6歲的孩子，過這一家三口幸福的生活，沒想到最近老公卻變了樣，經常讓人不知道去向，打電話也連繫不到人，心中浮出懷疑的她開始找媽媽抱怨此事，但媽媽反應卻相當奇怪，後來坦雅和親朋好友討論後，才驚覺外遇對象竟然就是自己的媽媽。

對於為什麼親友會知道自己老公和媽媽的關係，主持人好奇詢問坦雅，她則解釋，因為媽媽曾在親友面前提過和老公搞上的事情，最後還把過錯全部推給男方，坦雅後來和媽媽與老公對質，兩人都把過錯推給對方，崩潰的坦雅面對家庭的破裂，選擇離婚，並從此不再與母親有任何聯絡往來。

坦雅說她最難過的是，她原本和媽媽的感情非常好，以前老公和閨密出軌的時候，她都會和媽媽吐苦水，結果最後卻換來媽媽和老公亂來的背叛，對於丈夫一再偷吃的行為，坦雅以為老公會改過自新，為了孩子忍受一切，結果根本都是假的，她現在只希望能遠離兩個傷害她的人，展開自己的新生活。