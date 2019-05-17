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19歲孕婦慘遭開腹奪嬰 丈夫痛哭

2019-05-17 14:50香港01 記者李福源／報導

19歲孕婦被一名女網友剖肚奪嬰，嬰兒目前情況危殆，醫生估計生存機會渺茫。圖擷自／...
19歲孕婦被一名女網友剖肚奪嬰，嬰兒目前情況危殆，醫生估計生存機會渺茫。圖擷自／chicago suntimes
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美國芝加哥19歲孕婦奧喬亞洛佩斯（Marlen Ochoa-Lopez）上月23日離開就讀的高中後失蹤，周三（15日）凌晨警方在一間房子後面的垃圾桶旁找到其遺體；警方認為，奧喬亞洛佩斯是被一名網上認識的女子剖肚奪嬰，嬰兒目前情況危殆，醫生估計生存機會渺茫。

女嫌疑犯上衣仍濺滿血 還謊報剛產子

奧喬亞洛佩斯懷胎九個月，與丈夫約凡尼（Yiovanni Lopez）育有一名3歲兒子。親屬加西亞（Cecelia Garcia）表示，奧喬亞洛佩斯失蹤前曾在Facebook群組「Help A Sister Out」，獲一名陌生女子邀請前往其家中拿免費的嬰兒衫和其他用品。

警方表示，在奧喬亞洛佩斯失蹤的同一天，一名46歲女子報警稱她的初生嬰兒呼吸困難及身體變藍，救護員到達其在芝加哥西南區的寓所時，發現報案女子身穿一件濺滿鮮血的上衣，抱着嬰兒不停在屋外跑，並大叫「我剛剛生下這孩子，他沒有呼吸」。救護員將嬰兒送到當地一間醫療中心，途中不斷進行心肺復蘇。

案件的關鍵是該名女子在GoFundMe上聲稱她的初生嬰兒垂死，希望籌集9000美元（約27萬台幣）殮葬費，有人向警方舉報。警方覺得可疑，於是為嬰兒進行DNA測試，驚悉嬰兒的親生母親是失蹤了的奧喬亞洛佩斯。

警：可怕得無法形容的暴力行為

警方發言人形容案件是「可怕得無法形容的暴力行為」，目前已拘捕了三名涉案人士，並對另外四人問話，有可能控以謀殺等罪名。奧喬亞洛佩斯的媽媽表示，愛女失蹤前一切正常，只是子宮開始出現輕微的收縮，但她堅信女兒不會拋夫棄子一走了之，懷疑她是遭到綁架。丈夫約凡尼也表示：「妻子是個好人，沒有得罪壞人，不明為何他們要殺她。現在我們只想好好安葬她，希望大家為嬰兒祈禱，他是我妻子遺下的最後祝福。」

受害者丈夫約凡尼（Yiovanni Lopez）。圖擷自／CNN
受害者丈夫約凡尼（Yiovanni Lopez）。圖擷自／CNN
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文章授權轉載自《香港01》

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