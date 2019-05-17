誰說直播一定要清涼？正流行「吃、躺、讀書」療癒系網紅

2019-05-17 14:50 香港01 劉靖怡／投稿



南韓擁有獨特的三種網絡直播文化，分別是吃播、躺放與讀書放。示意圖／吃播／擷自YouTube 分享 facebook 從2014年開始，網絡直播在日韓興起，熱潮逐漸延燒到全球各地，甚至衍生全新的網絡生態，出現了網紅、實況主等職業，其中南韓更擁有獨特的三種網絡直播文化。

1. 吃播

吃播（Mukbang、먹방）是南韓近年很流行的吃飯影片，影片主角會記錄自己由準備食材到吃飽飯的過程，有別於一般烹調直播，吃播強調的是陪伴獨自吃飯的人，對抗一個人吃飯的寂寞。影片主角會準備快餐和即食食品這些簡單的菜式，像是炸雞、即食麵、披薩，而且通常會預備特別多分量，讓觀眾看着自己狼吞虎嚥地品嚐美食。為何有那麼多人都喜歡看着別人吃飯呢？原因是有愈來愈多獨自吃飯的人，借看吃播來得到安慰。有直播主表示，希望讓單獨吃飯的觀眾關注在食物上，享受一個人的快樂。

一位名叫金英媛、年約80歲奶奶也趕上吃播風潮，主持「영원씨TV（FUNNY GRANDMOTHER）」的YouTube頻道，更被網友稱為「療癒系吃放」。奶奶不像其他主播熱鬧地主持放送，而是真的很認真地吃飯，這也吸引了很多網友，網友認為「像自己的奶奶一樣親切」。吃播另一個特點就是由素人主持，不少都直接以素顏示人，顯示只要吃夠得香就可以吸引大量觀眾。

雖然吃播可以填滿觀眾的空虛，但亦引起不少人仿效直播主暴飲暴食的行為，南韓政府亦正計劃抑制社交媒體上的吃播熱潮。

2. 躺放

南韓的偶像很流行透過直播平台和粉絲互動。躺放是指偶像穿上舒適的睡衣，躺在床上進行直播放送，感覺像是和睡不着的粉絲聊天、哄他們睡覺，營造一種親密的互動關係，讓粉絲看到偶像私下放鬆自在的模樣。偶像會在躺放中大發福利，像是回答粉絲問題、唱歌等來拉近距離，甚至會錄製ASMR哄粉絲入睡。（ASMR是一種「助眠音效」，例如在耳邊輕柔耳語、指甲輕輕敲打的等聲音，人本身會對某些特定的聲音有莫名的好感，這些聲音可以令人產生睡意。）

3. 讀書放

如果說看着別人吃飯可以感到療癒、和偶像互動會感到滿足感，原來還有許多網友喜歡看別人直播讀書呢！一名外型英俊的直播主봇노잼（Bot No Jaem）在準備警察公務員考試過程中，於網路上進行「Stay with me」直播，除了吃飯、上廁所，就一直坐在桌前用功唸書，每段影片一般長達6至7小時，成功吸引近7多萬人「陪讀」。有別於其他活躍的YouTuber，他在影片中一句話也沒有說過，觀眾看他的直播純粹為了欣賞俊俏的外貌。

後來，他對外宣佈自己未能通過警察考試，決定轉型成為真正的YouTuber，不禁令大眾質疑他對當警察的決心、之前準備得不夠用心等。雖然如此，봇노잼開啟了讀書直播的先河，甚至吸引其他YouTuber加入讀書直播的行列。

南韓擁有獨特的三種網絡直播文化，分別是吃播、躺放與讀書放。示意圖／讀書放／擷自YouTube 分享 facebook

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