親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

天候不佳...金門機場大爆滿 滯留逾500名旅客吵翻天

國防靠美國 發財靠中國：澳洲守得住南太平洋？

誰說直播一定要清涼？正流行「吃、躺、讀書」療癒系網紅

2019-05-17 14:50香港01 劉靖怡／投稿

南韓擁有獨特的三種網絡直播文化，分別是吃播、躺放與讀書放。示意圖／吃播／擷自Yo...
南韓擁有獨特的三種網絡直播文化，分別是吃播、躺放與讀書放。示意圖／吃播／擷自YouTube
分享
從2014年開始，網絡直播在日韓興起，熱潮逐漸延燒到全球各地，甚至衍生全新的網絡生態，出現了網紅、實況主等職業，其中南韓更擁有獨特的三種網絡直播文化。

1. 吃播

吃播（Mukbang、먹방）是南韓近年很流行的吃飯影片，影片主角會記錄自己由準備食材到吃飽飯的過程，有別於一般烹調直播，吃播強調的是陪伴獨自吃飯的人，對抗一個人吃飯的寂寞。影片主角會準備快餐和即食食品這些簡單的菜式，像是炸雞、即食麵、披薩，而且通常會預備特別多分量，讓觀眾看着自己狼吞虎嚥地品嚐美食。為何有那麼多人都喜歡看着別人吃飯呢？原因是有愈來愈多獨自吃飯的人，借看吃播來得到安慰。有直播主表示，希望讓單獨吃飯的觀眾關注在食物上，享受一個人的快樂。

一位名叫金英媛、年約80歲奶奶也趕上吃播風潮，主持「영원씨TV（FUNNY GRANDMOTHER）」的YouTube頻道，更被網友稱為「療癒系吃放」。奶奶不像其他主播熱鬧地主持放送，而是真的很認真地吃飯，這也吸引了很多網友，網友認為「像自己的奶奶一樣親切」。吃播另一個特點就是由素人主持，不少都直接以素顏示人，顯示只要吃夠得香就可以吸引大量觀眾。

雖然吃播可以填滿觀眾的空虛，但亦引起不少人仿效直播主暴飲暴食的行為，南韓政府亦正計劃抑制社交媒體上的吃播熱潮。

2. 躺放

南韓的偶像很流行透過直播平台和粉絲互動。躺放是指偶像穿上舒適的睡衣，躺在床上進行直播放送，感覺像是和睡不着的粉絲聊天、哄他們睡覺，營造一種親密的互動關係，讓粉絲看到偶像私下放鬆自在的模樣。偶像會在躺放中大發福利，像是回答粉絲問題、唱歌等來拉近距離，甚至會錄製ASMR哄粉絲入睡。（ASMR是一種「助眠音效」，例如在耳邊輕柔耳語、指甲輕輕敲打的等聲音，人本身會對某些特定的聲音有莫名的好感，這些聲音可以令人產生睡意。）

3. 讀書放

如果說看着別人吃飯可以感到療癒、和偶像互動會感到滿足感，原來還有許多網友喜歡看別人直播讀書呢！一名外型英俊的直播主봇노잼（Bot No Jaem）在準備警察公務員考試過程中，於網路上進行「Stay with me」直播，除了吃飯、上廁所，就一直坐在桌前用功唸書，每段影片一般長達6至7小時，成功吸引近7多萬人「陪讀」。有別於其他活躍的YouTuber，他在影片中一句話也沒有說過，觀眾看他的直播純粹為了欣賞俊俏的外貌。

後來，他對外宣佈自己未能通過警察考試，決定轉型成為真正的YouTuber，不禁令大眾質疑他對當警察的決心、之前準備得不夠用心等。雖然如此，봇노잼開啟了讀書直播的先河，甚至吸引其他YouTuber加入讀書直播的行列。

南韓擁有獨特的三種網絡直播文化，分別是吃播、躺放與讀書放。示意圖／讀書放／擷自Y...
南韓擁有獨特的三種網絡直播文化，分別是吃播、躺放與讀書放。示意圖／讀書放／擷自YouTube
分享

延伸閱讀：

日本動漫學校首辦常規「YouTuber科」 課程教授新興虛擬偶像知識

自稱喝水就會胖 百斤韓女減肥無果 節目跟拍24小時揭驚人真相

文章授權轉載自《香港01》

南韓YouTuber直播主網紅減肥

相關新聞

Airbnb訂一晚4000元住宿 找好久才知是路邊簡陋貨櫃屋

2019-05-17 12:14

19歲孕婦慘遭開腹奪嬰 丈夫痛哭

2019-05-17 14:50

影／世界最貴！夢幻藝妓咖啡 一杯要價2300元

2019-05-16 18:09

G20大阪峰會期間 紅燈區罕見全停止營業

2019-05-16 18:04

全球最貴咖啡一杯逾2300元 豆子台灣有買到

2019-05-16 17:43

農夫左腿卡卸穀機 刀仔自鋸斷腳求生 「感覺到神經被切斷」

2019-05-16 13:32

日本神人用MUJI筆記本繪動畫 紅黑火柴人大戰 網友超喜歡

2019-05-16 13:28

她羊水破等4小時「胎死腹中」 醫師冷回：市立醫院就要排隊

2019-05-16 10:33

岩石上刻滿「神秘文字」 法國小鎮祭7萬獎金求解密

2019-05-16 10:12

搬床到澀谷馬路睡覺被檢控 日YouTuber認罪：只想拍有趣影片

2019-05-15 21:25

和女友分手太痛苦...醫學院男大生挖眼球自宮 慘淪喪屍

2019-05-15 18:35

美國戰機空中畫「巨大陽具」原因曝光 電戰官慫恿的

2019-05-15 18:30

影／假名媛騙倒紐約上流社會 奢華度假影片曝光

2019-05-15 17:42

教唆自殺？少女要網友投票選擇生死 69%投死她就跳樓了

2019-05-15 15:02

想看「皮卡丘」卻出現女鬼 戲院放錯影片嚇哭孩子

2019-05-15 13:05

泰國5歲女童疑夢遊 酒店11樓墜地大難不死

2019-05-15 12:55

好心幫少女修車反遭告性侵 澳男坐冤獄家庭事業盡毀

2019-05-15 12:54
看更多

熱門文章

建築大師貝聿銘去世享壽102歲 多件驚世巨作傳世

2019-05-17 06:09

NBA最美女記者身材太完美 被封「日本第一美臀」

2019-05-17 10:08

影／公車上勸女子積口德 老翁竟被狠推下車摔死

2019-05-16 15:57

華為暴風圈擴大 美將列70家陸企黑名單

2019-05-17 00:12

班農與弗里曼聯手 貿易戰難休兵

2019-05-16 20:38

美國將封殺華為 梅克爾：德國立場不變

2019-05-16 21:24

若北京反擊華為封殺令 蘋果等美企恐成報復對象

2019-05-16 18:26

世界知名建築師貝聿銘逝世 享壽102歲

2019-05-17 06:19

曾被日本人打敗...如今川普把氣出到中國身上？

2019-05-17 11:00

反制？陸商大規模取消美國豬肉訂單

2019-05-17 09:57

美國若對中國實施下波關稅 台灣GDP成長率恐腰斬

2019-05-17 09:38

影／世界最貴！夢幻藝妓咖啡 一杯要價2300元

2019-05-16 18:09

Airbnb訂一晚4000元住宿 找好久才知是路邊簡陋貨櫃屋

2019-05-17 12:14

美商務部長：對華為出口管制17日生效

2019-05-17 03:22

F-16撞上加州建築物起火 飛行員彈射逃生

2019-05-17 07:47

川普移民政策 大規模改革

2019-05-17 01:53

彭博：美封殺華為…非關國安

2019-05-17 00:22

日本正妹牙醫助理太正 病患爆滿就想看她

2019-05-17 14:02

道瓊勁升逾200點 華為禁令拖累晶片股 費半下跌1.7%

2019-05-17 07:00

華為遭封殺 美議員發訃聞 譏謝謝收看

2019-05-16 16:41

美國封鎖華為 德法日英加態度反應不一

2019-05-17 11:42

雅床電影院！業者：散場會換床單

2019-05-16 15:21

克魯曼：川普貿易政策該批 但批評者也搞錯2點

2019-05-16 18:48

彭博資訊專欄／貿易戰…東南亞不會是贏家

2019-05-17 02:04

馬克宏潑川普冷水：法國不會對華為實施過度保護主義

2019-05-16 18:35

日經：華為未雨綢繆 已囤積一年所需關鍵零件

2019-05-17 09:03

全球最貴咖啡一杯逾2300元 豆子台灣有買到

2019-05-16 17:43

荷媒：華為在荷電信商網絡藏後門

2019-05-16 22:40

「中美貿易戰 最悲觀預估」 汪洋：陸GDP 恐損1個百分點

2019-05-17 00:09

英相梅伊下台倒數 強生表態爭取保守黨黨魁

2019-05-16 23:15

影／改建羅浮宮時被唾棄 貝聿銘：曾不敢走在巴黎街頭

2019-05-17 13:05

G20大阪峰會期間 紅燈區罕見全停止營業

2019-05-16 18:04

一張飛彈照片 引爆美伊對立

2019-05-16 23:59

莫內再創紀錄！《乾草堆》登拍賣史上最貴印象畫

2019-05-17 07:07

中共官媒3天連發10文 中宣部加入轟美行列

2019-05-17 11:12

歐洲串連與台灣同行 布魯塞爾街頭國旗飄揚

2019-05-16 18:54

WTO食品禁令敗訴 日媒：安倍晉三罕見震怒

2019-05-17 10:08

美中大戰 衝擊最藍的藍籌股

2019-05-17 01:53

川普行政命令劍指華為 陸：反對美方濫用出口管制

2019-05-16 16:34

美封殺華為 衝擊恐波及全球科技供應鏈

2019-05-16 23:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top