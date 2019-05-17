Airbnb訂一晚4000元住宿 找好久才知是路邊簡陋貨櫃屋

2019-05-17 12:14 聯合新聞網 綜合報導



房東在網站上介紹該房源為「在阿姆斯特丹，擁有私人浴室的乾淨的家」，到了現場慘不忍睹。圖擷自 臉書 分享 facebook

「Airbnb」是時下旅遊最流行的訂房方式之一，由世界各地房東出租房源，標榜旅客在前往當地時除了可以有一個歇腳的地方，並且能夠深入體驗當地文化，享受和入住飯店不一樣的氛圍。但是一名英國遊客透過「Airbnb」在荷蘭阿姆斯特丹預定了一晚100英鎊（約新台幣4000元）的住宿，沒想到卻發現竟然只是一個「路邊的貨櫃屋」。

根據英國《太陽報》報導，來自倫敦的班（Ben Speller）在5月時，為了到荷蘭阿姆斯特丹看足球賽，因此利用「Airbnb」網站預訂當地的住宿。他看到一個房源寫著「在阿姆斯特丹，擁有私人浴室的乾淨的家」，並附上一張床舖特寫的照片，便下訂了。

班向記者表示，當他們正在前往阿姆斯特丹的火車上時，接到房東的來電，表示自來水有問題想要取消。但因為班並沒有預備替代方案，便拒絕取消住宿。沒想到，到了當地後，他在標示的位置上只看到一個貨櫃屋，「我們坐計程車來回經過貨櫃屋三次，因為無法相信這是我們預訂的房間」。

英國遊客到荷蘭阿姆斯特丹玩，花了100英鎊卻訂到一個貨櫃。圖擷自 臉書 分享 facebook

班拍下見到的場景發布到臉書上。只見貨櫃裡面只有一張通鋪的墊子，上廁所還要步出貨櫃屋，在像臨時公廁一樣的地方盥洗，因此班只好趕緊另外訂了一間酒店入住。而當班向房東要求退款時，卻遭房東拒絕。幸好「Airbnb」出面協調，不但退還了原先訂房的100英鎊（約新台幣4000元），並幫忙負擔了230英鎊（約新台幣9214元）的酒店費用。「Airbnb」的發言人表示已將該名房東和房源從平台上下架，「我們的平台無法容忍虛假陳述或欺詐的案件，團隊將努力加強把關。」