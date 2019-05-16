不再是科幻 空巴RATP研發巴黎公共飛行車

2019-05-16 18:54 中央社 巴黎15日綜合外電報導



空中巴士公司和巴黎大眾運輸公司（RATP）今天宣布，將聯手開發在法國巴黎和大巴黎區（Ile de France）推出「都會空中移動服務」的可行性，讓飛行車加入巴黎的都會運輸網絡。

歐洲航太業巨擘空中巴士（Airbus）執行長佛喜（Guillaume Faury）表示：「我們正在研發自動化和無人駕駛技術的展示機。這不再是科幻小說，…我們今日已擁有一切技術工具，但必須將它們融入日常生活，且不致危害我們的優先考量，也就是安全。」

巴黎市公車、火車和地鐵營運商巴黎大眾運輸公司（RATP）執行長季尤瓦（Catherine Guillouard）則說，大眾運輸仍是RATP核心業務，但他們也尋求「為未來智慧城市開發新的運輸方式和服務」。

飛行車已成為16日開幕的巴黎「科技萬歲」（VivaTech）貿易展每年例行亮點。目前全球至少有20件相關計畫正在進行，包括美國特拉佛吉亞公司（Terrafugia）的Transition、在斯洛伐克研發的AeroMobil和美國叫車服務公司Uber擬推的飛天計程車。但Transition和AeroMobil已投入大量時間和資金，卻仍未開始販售。

AeroMobil表示：「飛行車無疑將在2至3年內上路。監管已就位，當局也正積極支持這項創新。」

不過，2015年出版的「大競賽：未來汽車全球爭霸賽」（The Great Race: The Global Quest For TheCar Of The Future，暫譯）一書作者提勒曼（LeviTillemann）指出，安全是主要挑戰。

他說：「唯一真正能讓飛行車構想甚至只是稍微可行，得出現能夠降低災難般事故發生機率的新一代自動駕駛技術。」