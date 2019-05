不再是科幻 空巴RATP研發巴黎公共飛行車

2019-05-16 18:54 中央社 巴黎15日綜合外電報導



空中巴士公司和巴黎大眾運輸公司(RATP)今天宣布,將聯手開發在法國巴黎和大巴黎區(Ile de France)推出「都會空中移動服務」的可行性,讓飛行車加入巴黎的都會運輸網絡。

歐洲航太業巨擘空中巴士(Airbus)執行長佛喜(Guillaume Faury)表示:「我們正在研發自動化和無人駕駛技術的展示機。這不再是科幻小說,…我們今日已擁有一切技術工具,但必須將它們融入日常生活,且不致危害我們的優先考量,也就是安全。」

巴黎市公車、火車和地鐵營運商巴黎大眾運輸公司(RATP)執行長季尤瓦(Catherine Guillouard)則說,大眾運輸仍是RATP核心業務,但他們也尋求「為未來智慧城市開發新的運輸方式和服務」。

飛行車已成為16日開幕的巴黎「科技萬歲」(VivaTech)貿易展每年例行亮點。目前全球至少有20件相關計畫正在進行,包括美國特拉佛吉亞公司(Terrafugia)的Transition、在斯洛伐克研發的AeroMobil和美國叫車服務公司Uber擬推的飛天計程車。但Transition和AeroMobil已投入大量時間和資金,卻仍未開始販售。

AeroMobil表示:「飛行車無疑將在2至3年內上路。監管已就位,當局也正積極支持這項創新。」

不過,2015年出版的「大競賽:未來汽車全球爭霸賽」(The Great Race: The Global Quest For TheCar Of The Future,暫譯)一書作者提勒曼(LeviTillemann)指出,安全是主要挑戰。

他說:「唯一真正能讓飛行車構想甚至只是稍微可行,得出現能夠降低災難般事故發生機率的新一代自動駕駛技術。」