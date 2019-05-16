日本神人用MUJI筆記本繪動畫 紅黑火柴人大戰 網友超喜歡

2019-05-16 13:28 香港01 記者卡洛兒報導



近日Twitter一段手繪揭頁動畫爆紅，故事講述紅色人仔與黑色人仔大對決，雖然線條簡單，但動感十足。圖／攝自Twitter「StudioHAIROSTA」影片 分享 facebook

常說「高手在民間」，日本網絡好像特別多神人！近日Twitter熱傳一段MUJI（無印良品）筆記簿上的手繪揭頁動畫，故事講述紅色人仔與黑色人仔大對決，雖然線條簡單，但動感十足，兩個火柴人揮拳跳起打到飛天，網民嘆為觀止。影片上載不足兩天，已大吸近11萬個讚好、逾3萬次轉發。

日本網絡不時熱傳手繪動畫，就是在書本角落畫定格漫畫，再快速揭頁讓圖案像動畫般動起來。Twitter帳戶「StudioHAIROSTA」近日上載一段手繪的揭頁動畫短片，只見創作者在整本無印良品筆記簿上，分別用黑色和紅色水筆畫了兩個火柴人，其後由最後一頁不間斷地翻至第一頁。

動畫內容講述黑紅人仔大戰，當中少不免拳打腳踢，甚至起飛腳、閃避、跳起出拳等招式，再加一個氣功震地，畫得非常生動，連血花四濺的效果都做到。黑色人仔中途更被打至倒地不起，當所有人都以為故事結束時，一股從天而降的能力令他復活過來，其力量甚至較之前更厲害，最終絕地反擊一下KO紅色人仔。

網友看完都大讚精彩，又指很喜歡這個玩意，勾起他們的童年回憶，「讀書時也很喜歡在書角畫人仔，然後製成漫畫」、「線條圖讓人想起日記本呢」。

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文章授權轉載自《香港01》