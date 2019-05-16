日本神人用MUJI筆記本繪動畫 紅黑火柴人大戰 網友超喜歡
常說「高手在民間」，日本網絡好像特別多神人！近日Twitter熱傳一段MUJI（無印良品）筆記簿上的手繪揭頁動畫，故事講述紅色人仔與黑色人仔大對決，雖然線條簡單，但動感十足，兩個火柴人揮拳跳起打到飛天，網民嘆為觀止。影片上載不足兩天，已大吸近11萬個讚好、逾3萬次轉發。
日本網絡不時熱傳手繪動畫，就是在書本角落畫定格漫畫，再快速揭頁讓圖案像動畫般動起來。Twitter帳戶「StudioHAIROSTA」近日上載一段手繪的揭頁動畫短片，只見創作者在整本無印良品筆記簿上，分別用黑色和紅色水筆畫了兩個火柴人，其後由最後一頁不間斷地翻至第一頁。
動畫內容講述黑紅人仔大戰，當中少不免拳打腳踢，甚至起飛腳、閃避、跳起出拳等招式，再加一個氣功震地，畫得非常生動，連血花四濺的效果都做到。黑色人仔中途更被打至倒地不起，當所有人都以為故事結束時，一股從天而降的能力令他復活過來，其力量甚至較之前更厲害，最終絕地反擊一下KO紅色人仔。
網友看完都大讚精彩，又指很喜歡這個玩意，勾起他們的童年回憶，「讀書時也很喜歡在書角畫人仔，然後製成漫畫」、「線條圖讓人想起日記本呢」。
最高— ねとらぼ (@itm_nlab) 2019年5月15日
「男の子はこういうのが好きなんだよ」 棒人間が死闘を繰り広げるパラパラ漫画にハイテンションが止まらない！ - ねとらぼ https://t.co/7h47WIMDNV @itm_nlab pic.twitter.com/YdPgJ7nhDa
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文章授權轉載自《香港01》
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