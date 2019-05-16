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農夫左腿卡卸穀機 刀仔自鋸斷腳求生 「感覺到神經被切斷」

2019-05-16 13:32香港01 記者李福源報導

卡澤爾左腳被卸穀機卡住，結果自行用小刀鋸斷腿脫困。圖／翻攝自ABC News影片
卡澤爾左腳被卸穀機卡住，結果自行用小刀鋸斷腿脫困。圖／翻攝自ABC News影片
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美國內布拉斯加州（Nebraska）63歲農夫卡澤爾（Kurt Kaser）上月底工作期間，左腳不慎被卸穀機卡住，由於當時沒有其他人在旁，加上沒有手機讓他求救，生死關頭，卡澤爾決定用小刀自鋸一腿脫身。

事發當日，卡澤爾正在農場收割栗米，左腿突被卸穀機卡住。他憶述：「我直接踩中那該死的東西，它抓住了我，心裡第一個反應是：『這次有麻煩了』，然後我嘗試把腿拉出，暗忖『這下不好了』！」

由於四野無人，卡澤爾又找不到手提電話求救，眼看左腿被卸穀機越扯越入，腿部皮開肉綻，甚至連小腿骨都能看到，他擔心再這樣下去整個人都會被扯進去，甚至失血過多暈倒死亡。

「冥冥中似有聲音叫我撐下去」

面對危急關頭，卡澤爾突然想到口袋中有一把小刀，為了保命他開始鋸左腿，「我能感覺到神經被切斷，原以為一定會昏倒，但冥冥中似有聲音叫我繼續撐下去。我不記得那些痛楚，也沒有留意到流了多少多血，大概是因為當時腎上腺素激增令我感覺不到痛楚」。

卡澤爾用了近5分鐘才成功截肢脫困，那時他仍未失去意識，還爬行了約45米回到屋內打電話求救。

卡澤爾隨即被醫療直升機緊急送往約144公里外的一間創傷中心急救，送院過程中他一直都保持清醒。卡澤爾的職業治療師威利（Dani Willey）表示，見到卡澤爾時他表現得泰然自若，強調只因自己一時大意導致犧牲了一條腿，希望能盡快返回農場工作。

其後卡澤爾接受腿部手術，在醫院休養近三星期，至上周五（10日）回到家中，稍後會安裝義肢。歷劫歸來的他仍然非常樂觀，「我在醫院看到很多情況比我更壞的人，許多人一輩子只能坐輪椅，而我以後還有機會再走路。」

網民​：電影《127小時》翻版

有網民表示，卡澤爾的經歷令人聯想到2010年根據真人真事改編的電影《127小時》（127 Hours）。該片由金球獎影帝占士法蘭高（James Franco）飾演攀山專家洛斯頓（Aaron Ralston），講述他墮入峽谷一隻手臂卡在岩石縫中，最後用小刀自割手臂脫險。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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