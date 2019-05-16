她羊水破等4小時「胎死腹中」 醫師冷回：市立醫院就要排隊

2019-05-16 10:33 聯合新聞網 綜合報導



一名孕婦羊水破了送急診，在醫院等了4個小時「胎死腹中」。圖／取自papayanews 分享 facebook

孕婦羊水破了能等嗎？泰國一名孕婦和醫師約好了17日進醫院生產，但還沒到預產期，12日她的羊水就破了，緊急送到醫院準備生產，沒想到院方卻要求她「排隊」等待，她只好忍著劇痛等了4個小時，但不幸的是，寶寶已經胎死腹中。

綜合外電報導，泰國東北部呵叻府1名29歲孕婦梅蓮（化名），日前到醫院做產檢，醫生提醒肚子一出現疼痛感或其他不尋常的狀況就要趕緊到醫院，梅蓮的羊水在12日上午6點30分突然提前破了，她在家人的陪同下，於8點30分前抵達醫院，未料被院方告知需要等待，「你躺一下，睡一會」，要她等一等，而一等就是4個小時。

一直到12點30分，護理師前來檢查發現胎兒有「心跳減緩」的情況，才通知將梅蓮送往產房待產，但醫師還沒到醫院上班，又繼續等待，隨後接受護理師檢查時，胎兒臍帶脫位，沒了呼吸心跳，胎死腹中。

本應開心迎接新生命的一家人卻得來噩耗，他們為寶寶辦了一場葬禮，原本準備好要給新生兒喝奶用的2瓶奶瓶，也分別裝好水和奶，放在靈堂前。事發後，梅蓮一家要醫生給一個合理的解釋，竟被反問，「是不是做了什麼還是睡姿不正確，才會導致羊水破裂？」更說到市立醫院生產「本就該做好排隊的心理準備」，要家屬不要再打給他了，誇張說詞讓家屬完全無法接受。