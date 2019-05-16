岩石上刻滿「神秘文字」 法國小鎮祭7萬獎金求解密

2019-05-16 10:12 聯合新聞網 綜合報導



法國某鄰海小鎮發現一塊刻滿文字的神祕岩石，但至今仍沒有人能解讀其內容，因此，小鎮決定祭出高額獎金，徵求各路高手前來解密。圖截自太陽報 分享 facebook

多年前，法國一個鄰海小鎮上發現了一塊刻滿文字的岩石，推測已有200多年的歷史。然而，岩石上刻著的文字究竟寫了些什麼，至今尚未有人能解答。因此，該小鎮祭出2000歐元（約新台幣7萬元）的獎賞，希望有高手能解讀岩石上記載的內容。

根據《太陽報》的報導，法國普盧加斯泰多拉（Plougastel-Daoulas）上一個小鎮，幾年前在海邊發現了一塊岩石板，僅退潮時能夠靠近。奇怪的是，這塊岩石上頭刻有20行文字和符號，乍看是普通的大寫英文字母，之中卻有些字母上下顛倒，字母組合在一起也無法組成現今使用的英文單字，因此無法得知上頭所記為何事。

當地多名歷史學家及考古學家都曾嘗試解讀岩石上的神祕文字，但目前僅能辨識1786、1787兩個年份數字，以及一艘船舶和一顆心的圖案。有專家認為，岩石上的文字應該是用古老的布列塔尼語（Breton）或巴斯克語（Basque）撰寫，也有人根據石碑上的年份推測，由於當時正值英法兩國開戰，碑文的內容可能與當地的海軍建設有關。

為了解開謎團，該小鎮發起活動，只要寄信到活動信箱，就可以獲得岩石板的照片，若有人能在11月30日前解讀岩石上的文字，並經歷史、語言學等專家評定解釋合理的話，將獲贈2000歐元的獎金。