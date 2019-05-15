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美國戰機空中畫「巨大陽具」原因曝光 電戰官慫恿的

2019-05-15 18:30聯合新聞網 綜合報導

2017年11月一名美國海軍飛行員涉嫌駕駛戰機，在天空描繪巨大男性生殖器圖案引發...
2017年11月一名美國海軍飛行員涉嫌駕駛戰機，在天空描繪巨大男性生殖器圖案引發爭議，如今錄音檔曝光。（路透）
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2017年11月一名美國海軍飛行員涉嫌駕駛EA-18G咆哮者電子攻擊機，在天空用「飛機雲」描繪巨大男性生殖器圖案的爭議事件，近日事件調查結果出爐，座艙錄音曝光，原來竟是電戰官慫恿飛行員在天空畫陽具！

據美國《海軍時報》報導，軍方這起事件的調查報告顯示，當時在利用飛機雲在天空塗鴉的飛行員是名內向、日常表現佳的年輕飛官。事實上這個空中繪圖構想是另一名優秀年輕電戰官臨時提議的，他說服飛行員畫一個天空陽具，想藉此炫耀美國的霸氣。

當天飛行員與電戰官透過對話，共同構想該如何完成這獨特圖案，「我先飛一個8字形，然後再飛一圈回來，接著需要俯衝來回復速度，順便脫離凝結尾層好讓飛機雲不會連在一起」。過程中，飛行員還興奮地說「這應該會看起來超酷的，往西雅圖的客機可以看到這個巨大陽具，我們還可以在中間畫條靜脈…」。

在近乎完成的階段，飛行員還揶揄，如果中共衛星看到這一幕一定會嚇傻。成品完成後，另一架戰機的少校電戰官也用無線電稱讚：「你們的藝術作品太偉大了」。

但沒想到雲朵凝結尾跡竟然遲遲不散，導致這項「傑作」持續留在空中。為了消除塗鴉航跡，飛行員還特地來回飛行想清除作品，但徒勞無功，這幅空中畫作因而被民眾目擊拍下，引發批評，美國海軍事後也對外道歉。

相關照片在網路上掀起一陣轟動，長官向當事人質詢時，飛行員與電戰官兩人也坦承疏失、立刻道歉。兩人不僅被停飛處置，也因破壞美國海軍的公眾形象，收到委員會寄的「非懲罰性勸導信」。

戰機

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