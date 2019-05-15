和女友分手太痛苦...醫學院男大生挖眼球自宮 慘淪喪屍

2019-05-15 18:35 聯合新聞網 綜合報導



巴拉圭一名在當地就讀醫學院的男子，因為與女友分手情緒不穩。服用藥物後，他衝到街上，徒手挖出自己一顆眼球，甚至還打算自宮。圖／翻攝自推特 分享 facebook

失戀後過於激烈的反應不僅無法挽回舊愛，更會對自己造成不可磨滅的傷害。近日，巴拉圭一名在當地就讀醫學院的男子，因為與女友分手情緒不穩。服用藥物後，他衝到街上徒手挖出自己一顆眼球，甚至還打算自宮，癱坐在草地上。渾身浴血的模樣嚇傻眾人，連忙通知警方到場處理，緊急送醫。

根據《太陽報》報導，8日在巴拉圭埃斯特（Ciudad del Este）街頭，一名在巴拉圭就讀醫學院二年級的男子，自離開教堂後，做出一連串荒唐的動作。他先是脫掉衣服，跪在地上，高舉自己的雙手，硬生生挖出自己一顆眼球，又試圖傷害另一隻眼，接著又企圖去除自己的睪丸，血淋淋的模樣讓附近民眾嚇得趕緊報警處理。

經警方徹底調查後，男子的室友表示，前幾天從家鄉巴西聖保羅返回巴拉圭的他，因為和交往許久的女友分手，患有憂鬱症，晚上經常失眠。男子的同學也說，他平日不菸不酒，是一個非常虔誠的人，沒想到上教堂作完禮拜後，竟然會發生這樁悲劇。

醫生史庫羅戴爾（Federico Schrodel）則指出，在發現他時整個人精神恍忽，似乎沒有痛感，因此推判男子的怪異行為極可能與「喪屍藥物」夫拉卡（Flakka）毒品有關。

由於男子父母雙亡，大使館只能聯絡男子的其他親屬，目前家屬決意將男子帶回巴西進行後續的治療。