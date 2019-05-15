想看「皮卡丘」卻出現女鬼 戲院放錯影片嚇哭孩子

2019-05-15 13:05 聯合新聞網 綜合報導



「名偵探皮卡丘」劇照。 圖／華納兄弟提供 分享 facebook

如果你準備看一部闔家觀賞的電影，本來期待是可愛的皮卡丘結果卻跑出女鬼，肯定讓人非常錯愕。日前就傳出加拿大一家電影院搞烏龍，將原本要播的《名偵探皮卡丘》誤播成恐怖電影，現場小朋友都被嚇到大哭。娛樂新聞網站Screen Rant的影評家喬治（Ryan George）便完整了目擊這起烏龍事件，並發在自己的推特上。

喬治日前去加拿大蒙特婁知名商場Marché Central的電影院準備看《名偵探皮卡丘》，沒想到第一部預告片竟然出現《安娜貝爾回家囉》的片段，接著戲院又播出了《小丑》的預告片，之後更播了《恰吉》的片花。喬治在他的推特上文字轉播：「我所在的劇院在播《偵探皮卡丘》前，正在播《安娜貝爾回家囉》。看看孩子們，喔不！」、「孩子們在哭，現在在播《小丑》預告」。

而放映室的人似乎並沒有發現錯誤，直到最後上映的電影竟然是《哭泣的女人》。喬治也同步現場直播了一小段，並寫道：「我的天！他們播成了《哭泣的女人》而不是《名偵探皮卡丘》！」最後戲院終於注意到這個問題，暫停了影片播映，並將大家移動到另一個放映廳。喬治表示「他們終於發現犯了錯，把影片關掉了。可憐的孩子們。」

《名偵探皮卡丘》是一部美日合拍的真人動畫喜劇家庭片，包括特效精彩並讓至少60多隻寶可夢共同出場，讓原版動漫迷及遊戲迷直呼過癮，全球票房熱賣。