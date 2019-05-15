好心幫少女修車反遭告性侵 澳男坐冤獄家庭事業盡毀

2019-05-15 12:54 香港01 李福源



澳洲36歲男子貝西奇（Kenan Basic）去年11月好心替19歲少女格雷（Caitlyn Gray）修理「拋錨」汽車，沒想到事後竟遭對方指控企圖性侵。圖／youtube 分享 facebook

澳洲36歲男子貝西奇（Kenan Basic）去年11月好心替19歲少女格雷（Caitlyn Gray）修理「拋錨」汽車，沒想到事後竟遭對方指控企圖性侵，使他慘遭兩星期牢獄之災，雖然最終還他清白，但事件已令他失去工作，連愛妻都下堂求去。。

訛稱「用身體交換」才願幫忙

貝西奇當日駕車駛經悉尼西南部的班克斯敦（Bankstown）一個加油站，發現格雷的車子拋錨，於是好心去幫忙修理，大約2個小時後終把車修好；為了確保車子不再出事，貝西奇還開車陪同格雷走了一段距離後才離去；豈料，警方不久後竟上門逮捕，令他感到一頭霧水。

警方表示，格雷聲稱貝西奇多次向她提出「用身體交換」，才願意幫忙修車，不但用手碰觸她的胸部和下體，還把她推進車內猥褻；格雷又聲稱，車子修好後，貝西奇仍不肯離去，並且一直跟蹤她。

「我以後不會再幫人了」

貝西奇當下百詞莫辯，被關進銀水懲教所（Silverwater Prison）兩星期，期間他不但失去了工作，連愛妻亦提出和他離婚。警方後來查閱案發地點附近閉路電視，發現貝西奇當日只是幫忙修理，雙方一直有說有笑，格雷在修車後還主動擁抱貝西奇致謝，完全看不出有任何性侵的嫌疑；警方一再盤問下，格雷才坦承說謊，但沒有解釋為何要這樣做。

警方周一（13日）撤銷對貝西奇的所有控罪，格雷則被控故意作出虛假陳述，下周將出庭聆訊。貝西奇的代表律師艾巴巴（Mona El Baba）說：「沒有人會想到一個好心人去幫忙一個不幸拋錨的司機，竟然會面對如斯嚴重的指控。」

貝西奇表示，如今雖然已還他清白，但人生已盡毀，正打算入稟法庭要求賠償。他說：「我一直熱心助人，今次『一朝被蛇咬』，內心難免有陰影。過去這幾個月對我來說是一場惡夢，以後應該不會再幫人了，因我不想再次遇上同樣的事情。」

「這就是我怕幫陌生人的例子」

貝西奇的遭遇引起網友熱烈討論，紛紛留言表示「這就是我懼怕幫助陌生人的例子，看到都會怕了」、「當一個女人投訴時，好像已經判了你是有罪的，直到證明是清白為止，而且她說的所有東西都會被當成事實」、「很明顯警察沒有做好他們的工作，我希望他們會進行內部調查，並好好補償這名男子」。

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文章授權轉載自《香港01》