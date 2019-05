一幅畫3千萬!探險隊發現10幅深埋海底124年 下個月挖出

2019-05-14 17:14 聯合新聞網 綜合報導



伊凡艾瓦佐夫斯基以海景畫與海岸系列聞名,也被公認為最偉大的海洋藝術大師之一。圖為其知名畫作《水星號雙桅橫帆船被兩艘土耳其船攻擊》/擷自維基百科 分享 facebook

124年前一艘輪船在克里米亞海岸附近沉沒,當時船內有十幅俄羅斯最知名的畫家作品,也一起被埋藏在海底。去年俄羅斯海王星水下探險隊不只找到該船的位置,並預計將於下個月展開行動將這些畫作打撈上岸,這些畫作來自於畫家伊凡艾瓦佐夫斯基(Ivan Aivazovsky),專家預估這些畫作價值高達數百萬英鎊(1英鎊約40台幣)。

根據《Mirror》報導,伊凡艾瓦佐夫斯基以海景畫與海岸系列聞名,也被公認為最偉大的海洋藝術大師之一,在1900年去世後,他的畫作在俄羅斯富豪間炙手可熱,搶購風潮也讓伊凡艾瓦佐夫斯基的作品不斷增值。2012年時,他最知名的作品之一「康士坦丁和伊斯坦堡海峽的風景(View of Constantinople and the Bosphorus)」在蘇富比拍賣出520萬美元(約1億6千萬台幣)的高價。

因此這次海王星水下探險隊即將重啟的這項打撈計畫,格外受到外界重視,去年在該探險隊發現輪船蹤跡時,就曾錄製一段影片並上傳至youtube。這艘在1895年沉沒的輪船名為「Kotzebue」,伊凡艾瓦佐夫斯基的十幅畫作就在其中。探險隊負責人羅曼(Roman Dunaev)表示,「淤泥是一種很好的保存劑」,他相信這些畫作就算被埋藏在海底,依然保持良好,而探險隊也預計最快6月就會展開行動。

外界推測這十幅現在還在海底的畫作,是伊凡艾瓦佐夫斯基為船員畫的草圖,由於他在世界各地的畫作價值穩定上升,平均一幅畫都超過100萬美元(約3千萬台幣),因此預估這些打撈上來的畫,總值高達數百萬英鎊。