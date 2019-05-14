一幅畫3千萬！探險隊發現10幅深埋海底124年 下個月挖出

2019-05-14 17:14 聯合新聞網 綜合報導



伊凡艾瓦佐夫斯基以海景畫與海岸系列聞名，也被公認為最偉大的海洋藝術大師之一。圖為其知名畫作《水星號雙桅橫帆船被兩艘土耳其船攻擊》／擷自維基百科 分享 facebook

124年前一艘輪船在克里米亞海岸附近沉沒，當時船內有十幅俄羅斯最知名的畫家作品，也一起被埋藏在海底。去年俄羅斯海王星水下探險隊不只找到該船的位置，並預計將於下個月展開行動將這些畫作打撈上岸，這些畫作來自於畫家伊凡艾瓦佐夫斯基（Ivan Aivazovsky），專家預估這些畫作價值高達數百萬英鎊（1英鎊約40台幣）。

根據《Mirror》報導，伊凡艾瓦佐夫斯基以海景畫與海岸系列聞名，也被公認為最偉大的海洋藝術大師之一，在1900年去世後，他的畫作在俄羅斯富豪間炙手可熱，搶購風潮也讓伊凡艾瓦佐夫斯基的作品不斷增值。2012年時，他最知名的作品之一「康士坦丁和伊斯坦堡海峽的風景（View of Constantinople and the Bosphorus）」在蘇富比拍賣出520萬美元（約1億6千萬台幣）的高價。

因此這次海王星水下探險隊即將重啟的這項打撈計畫，格外受到外界重視，去年在該探險隊發現輪船蹤跡時，就曾錄製一段影片並上傳至youtube。這艘在1895年沉沒的輪船名為「Kotzebue」，伊凡艾瓦佐夫斯基的十幅畫作就在其中。探險隊負責人羅曼（Roman Dunaev）表示，「淤泥是一種很好的保存劑」，他相信這些畫作就算被埋藏在海底，依然保持良好，而探險隊也預計最快6月就會展開行動。

外界推測這十幅現在還在海底的畫作，是伊凡艾瓦佐夫斯基為船員畫的草圖，由於他在世界各地的畫作價值穩定上升，平均一幅畫都超過100萬美元（約3千萬台幣），因此預估這些打撈上來的畫，總值高達數百萬英鎊。