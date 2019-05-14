為「省錢」婚喪禮一起辦 網友嘲：乾脆把遺體做成結婚蛋糕

2019-05-14 14:21 香港01 記者李福源／報導



英國一名準新娘近日在臉書發文表示，因為籌辦喪禮的價錢高昂，為了節省開支，她決定將紅白二事一同進行。示意圖／ingimage 分享 facebook 英國一名準新娘近日在臉書發文表示，自己的姨母不久前逝世，因為籌辦喪禮的價錢高昂，為了節省開支，她決定將紅白二事一同進行；有網友把這位準新娘的貼文分享到一個專門講述婚禮尷尬情況的臉書社團，引起網友熱議，不少留言表示「不寒而慄」。

該名準新娘的貼文稱：「有部份人可能已經得知這個消息，卡倫（Karen）姨母已經與世長辭，我們一家對此深感悲痛，但可以肯定不會取消下星期的婚禮，大家都知道卡倫姨母希望我們好好慶祝，度過充滿愛和快樂的一天；同時我希望補充一點，就是籌辦喪禮的價錢暴漲，因此我們將在婚禮中安排開棺瞻仰遺容的環節。請記住，即使失去我們所愛的人教人心碎，但慶祝婚禮中的愛及伴侶關係仍使人高興，我們期望在星期六見到你。」

網友看完這篇貼文後，不少人均認為將紅事白事一同進行實在太奇怪，表示「所以這將是個『聯合婚喪禮』？太奇怪了」、「很驚訝他們沒有將她的遺體製成結婚蛋糕的其中一層」、「『瞻仰遺容』就像在說她是裝飾或佈景的一部分」；不過也有網友表示體諒其做法，表示「我可以接受」、「至少她（卡倫姨母）也能參與這個婚禮」。

民俗學者：辦妥白事儀式才可送禮

對於「紅事撞白事」，民俗學者麥玲玲曾在訪問中指出，紅白相沖不宜送禮，因為有機會影響雙方運程，故必須得到雙方同意才可以送禮；若家中有白事，傳統上應要待死者去世後49天，或最少要留待一切儀式辦妥才可送禮。婚禮顧問歐惠芳亦認為不應「紅事撞白事」，傳統上都是「人不到禮不到」，若要祝賀可以日後請飲茶代替。

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