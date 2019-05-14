影／死神的手帕！鬥牛士為公牛擦淚遭批虛偽

2019-05-14 14:21 香港01 記者李福源／報導



鬥牛士迪拉普埃夫拉突然拿出白色手帕，輕輕擦去公牛臉上的血和淚；片段曝光後網友反應兩極。圖擷自／youtube 分享 facebook 上周五（10日）西班牙塞維利亞（Seville）鬥牛場出現罕見一幕，39歲鬥牛士迪拉普埃夫拉（Morante de la Puebla）面對傷痕累累的垂死公牛，突然拿出了一塊白色手帕，輕輕擦去公牛臉上的血和淚；片段曝光後網友反應兩極，有人認為這是尊重動物的表現，但也有網友認為，這個舉動根本是「貓哭耗子假慈悲」。

在影片中，當時公牛背上已被插上四支長鉤（banderillas，鬥牛專用並帶有倒鉤）且行動遲緩，正垂頭等死；迪拉普埃夫拉滿手是血，卻從口袋中拿出一塊白色手帕，然後為公牛擦去臉上的血和淚。

西班牙動物權利黨：只在掩飾其缺乏同情心

這個片段被上載至Twitter後，點擊率很快就超過230萬，有網友認為迪拉普埃夫拉的舉動代表了尊重，另一名鬥牛士奧爾特加（Jose Gomez Ortega）以往亦曾這樣做過；但批評迪拉普埃夫拉不人道，虐待狂、心理變態、偽君子等留言也不少。西班牙動物權利黨（PACMA）領袖諾加萊斯（Silvia Barquero Nogales）說：「只有內心扭曲且思想變態的人才能如此折磨動物，公牛鮮血淋漓才用手帕拭擦其眼淚，鬥牛士只在掩飾其缺乏同情心。請立即廢除鬥牛！」

西班牙鬥牛舉世聞名，每年都吸引大量遊客前往觀看，當局視之為文化活動予以保護，不少當地人亦支持這個傳統，但也有許多人批評此項活動既殘忍又不人道，許多動保團體都非常反對將動物當作人類的娛樂工具，形容鬥牛「危險且野蠻」。

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