親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

做20年醫生決定給自己一刀 婦科醫談「自宮」歷程

影／死神的手帕！鬥牛士為公牛擦淚遭批虛偽

2019-05-14 14:21香港01 記者李福源／報導

鬥牛士迪拉普埃夫拉突然拿出白色手帕，輕輕擦去公牛臉上的血和淚；片段曝光後網友反應...
鬥牛士迪拉普埃夫拉突然拿出白色手帕，輕輕擦去公牛臉上的血和淚；片段曝光後網友反應兩極。圖擷自／youtube
分享
上周五（10日）西班牙塞維利亞（Seville）鬥牛場出現罕見一幕，39歲鬥牛士迪拉普埃夫拉（Morante de la Puebla）面對傷痕累累的垂死公牛，突然拿出了一塊白色手帕，輕輕擦去公牛臉上的血和淚；片段曝光後網友反應兩極，有人認為這是尊重動物的表現，但也有網友認為，這個舉動根本是「貓哭耗子假慈悲」。

在影片中，當時公牛背上已被插上四支長鉤（banderillas，鬥牛專用並帶有倒鉤）且行動遲緩，正垂頭等死；迪拉普埃夫拉滿手是血，卻從口袋中拿出一塊白色手帕，然後為公牛擦去臉上的血和淚。

西班牙動物權利黨：只在掩飾其缺乏同情心

這個片段被上載至Twitter後，點擊率很快就超過230萬，有網友認為迪拉普埃夫拉的舉動代表了尊重，另一名鬥牛士奧爾特加（Jose Gomez Ortega）以往亦曾這樣做過；但批評迪拉普埃夫拉不人道，虐待狂、心理變態、偽君子等留言也不少。西班牙動物權利黨（PACMA）領袖諾加萊斯（Silvia Barquero Nogales）說：「只有內心扭曲且思想變態的人才能如此折磨動物，公牛鮮血淋漓才用手帕拭擦其眼淚，鬥牛士只在掩飾其缺乏同情心。請立即廢除鬥牛！」

西班牙鬥牛舉世聞名，每年都吸引大量遊客前往觀看，當局視之為文化活動予以保護，不少當地人亦支持這個傳統，但也有許多人批評此項活動既殘忍又不人道，許多動保團體都非常反對將動物當作人類的娛樂工具，形容鬥牛「危險且野蠻」。

延伸閱讀：

痛到用頭撞牆！ 西班牙鬥「火牛」被轟野蠻殘忍

西班牙奔牛節被批殘忍 公牛貨車跳落地跌斷腳　忍痛爬行無人理

文章授權轉載自香港01》

西班牙香港動保團體

相關新聞

為「省錢」婚喪禮一起辦 網友嘲：乾脆把遺體做成結婚蛋糕

2019-05-14 14:21

男子夢到幸運數字 買彩券中2200萬

2019-05-13 22:45

影／東京鐵塔發現「奇怪人影」 1：1裝置藝術展示工人艱辛

2019-05-13 19:55

影／母親節惡搞…老公抛假貝比 老婆尖叫全都錄

2019-05-13 17:50

影／果真是老司機！車長開火車看A片 沒關廣播全車冏

2019-05-13 17:49

94公斤減肥20年瘦不了？ 針孔監控24小時真相驚人

2019-05-13 12:51

6歲童打911報警喊「太孤單想要朋友」 員警這幕超暖

2019-05-13 11:59

普通辣椒的35倍！在日本這間餐廳吃超辣料理要簽免責聲明

2019-05-12 16:28

「奔放式打卡」！ 旅遊拍照上傳IG就是要裸體

2019-05-12 09:17

父、母親節不要送這些 韓國父母最討厭這3種禮物

2019-05-11 18:46

日84歲時尚爺爺穿孫子設計潮服 IG兩日吸逾2.5萬粉絲

2019-05-11 17:52
看更多

熱門文章

美中貿易戰大陸反擊 宣布對美國進口商品加徵關稅

2019-05-13 20:18

貿易戰協商未果 川普推文罵習近平：你說話不算話

2019-05-13 19:09

陸分析師：看了大陸的報復清單 還以為美國是個農業國家

2019-05-14 02:03

38歲台灣男沖繩駕車意外 日本8歲男童被撞成重傷

2019-05-13 16:45

美中貿易衝突升溫 美股早盤重摔逾500點

2019-05-13 22:05

川普說將見習近平 美政府發布對中3,000億產品關稅清單

2019-05-14 06:38

貿易戰升級 陸官媒嗆美：19世紀大腦當中國軟柿子

2019-05-13 17:14

貿易戰惡化 大陸出手報復川普

2019-05-14 00:55

中國報復美國關稅 道瓊重挫逾600點

2019-05-14 06:53

川普：我還沒決定全面對中國貨加徵關稅

2019-05-14 09:25

報復川普加稅 專家：北京手握三大武器

2019-05-13 17:30

整理包／川普2則推文掀金融巨浪 7天來連鎖風暴一次看

2019-05-14 12:12

台灣客沖繩自駕撞傷男童 他分析日本法律：沒保險會賠慘

2019-05-14 13:07

美中貿易戰升溫 川普：G20日本峰會見習近平

2019-05-14 03:19

1次6位遺孀代夫出征！ 因為…這裡的選舉真的會死人

2019-05-14 11:00

美中貿易衝突升溫 美股收盤大跌逾600點

2019-05-14 04:19

美中角力下 美國名校擬排除中國學生入學

2019-05-13 21:50

中國殺手鐧是賣美國公債？ 美媒：反而幫了川普忙

2019-05-14 09:53

美中談判差點告吹 中方人員一度原地待命

2019-05-13 20:27

中國反擊加徵關稅 中經院：川普不會善罷甘休

2019-05-13 22:43

影／果真是老司機！車長開火車看A片 沒關廣播全車冏

2019-05-13 17:49

「美國甜心」桃樂絲黛過世 享耆壽97歲

2019-05-13 21:29

影／中國祭關稅報復 川普：沒什麼大不了

2019-05-14 12:18

男子夢到幸運數字 買彩券中2200萬

2019-05-13 22:45

美最高法院判蘋果App Store壟斷 蘋果早盤重挫5%

2019-05-13 23:02

日本全家槓上頂新集團 提告準備拆夥

2019-05-14 14:18

沙國油輪遭襲 原油安全拉警報

2019-05-13 23:54

美國擬對陸加徵關稅最新清單 手機、筆電全包括

2019-05-14 08:11

華郵分析／高築貿易壁壘 川普大錯特錯

2019-05-14 00:26

美中重啟關稅戰 摩根大通：全球貿易秩序洗牌開端

2019-05-13 22:25

傻眼！探險家潛入馬里亞納海溝破紀錄 驚見塑膠垃圾

2019-05-14 09:31

英遺孀花近4年官司 終於取回亡夫蘋果帳戶內照片

2019-05-13 17:21

加稅600億還不夠 環時：還有下一波 講究精準報復

2019-05-14 09:29

美中貿易戰升溫 越南經濟利弊互見

2019-05-13 18:51

美商務部再列陸實體 禁止出口美國敏感技術

2019-05-13 23:10

美貨輪急趕路！陸課報復關稅 美商怕被取消訂單

2019-05-14 12:58

新聞眼／北京3招反制 恐牽動我產業

2019-05-14 00:29

美中貿易戰升溫 美公布對陸3000億商品加徵關稅清單

2019-05-14 07:51

護基本盤！ 川普計畫補助美國農民150億美元

2019-05-14 10:43

身家3.5億美元 暢銷作家年產7部小說、只睡4小時

2019-05-13 16:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top