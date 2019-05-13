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影／東京鐵塔發現「奇怪人影」 1：1裝置藝術展示工人艱辛

2019-05-13 19:55香港01 記者歐敬洛／報導

東京鐵塔外放置了3個「工作人員」裝扮的人形公仔。 圖／翻攝自Youtube
東京鐵塔外放置了3個「工作人員」裝扮的人形公仔。 圖／翻攝自Youtube
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東京鐵塔2018年12月迎來開業60周年，為保持這座東京地標歷久常新，自2018年3月起東京鐵塔開始保養翻新。

不知近日有前往鐵塔參觀的各位，有沒有發現在離地約50米左右的鐵塔外圍，有數名工人在塔上髹漆和上螺栓？───等等，他們怎好像都不會移動，24小時都在同一位置的？其實他們都是擺放在那裏的裝置藝術品。

東京鐵塔每5年就會保養維修一次，這次是第11次。維修內容包括重新髹漆，和檢查塔外螺栓。不過這些工作一般都在晚上11時到翌日清早7時進行，一般人看不見，也不會留意，但這些都是充滿危險且艱難的工作。

展示工人保養鐵塔艱辛

因此東京鐵塔就決定在4月，在塔外放置了3個「工作人員」裝扮的人形公仔，在離地50米的塔外，扮演工人維修鐵塔。3個人形穿上一整套維修服、戴着安全帽、綁着安全帶、各自進行不同工作，檢查、髹漆和上螺栓。

鐵塔發言人表示，裝設藝術品的意義，就是希望把這工程展示在觀眾前，讓觀眾能感受「工作人員的艱辛」。放在離地50米，就是要呈現場境迫真。

展出即日起至20日

展出日期由即日起至5月20日。遊客可以在東京鐵塔底，沿西側向上望，會看到在拱型上方的部分，有3個人影。肉眼可能較難看清楚，建議使用望遠境或具遠攝功能的攝影機裝置。

延伸閱讀：

中國鐵塔升2%突破2元關　威靈頓管理公司上周斥近4億增持

【異動股】中國鐵塔急升5%　創上市新高

文章授權轉載自《香港01》

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