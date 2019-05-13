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94公斤減肥20年瘦不了？ 針孔監控24小時真相驚人

2019-05-13 12:51香港01 記者向樂高／報導

金世恩體重曾高達94公斤，她聲稱這20年來為了減肥嘗試過各種方法，但卻始終瘦不下...
金世恩體重曾高達94公斤，她聲稱這20年來為了減肥嘗試過各種方法，但卻始終瘦不下來。 圖擷自《Let 美人4》影片截圖
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不少女生視減肥瘦身為終身奮鬥目標，但不少人會抱怨減了很久都沒有成果，甚至出現「愈減愈肥」的情況。韓國真人實境節目中《Let 美人4》早前講述一名重達207磅（94公斤）的女子，她聲稱自己減肥20年，嘗試了各種減肥藥，但自己有「喝水都胖」的體質，故體重不跌反升。不過，當拍攝團隊跟着她拍攝24小時後，終於解開她「keep fat」的驚人真相。

韓國真人實境節目《Let美人 4》請來36歲女子金世恩亮相，她的體重曾高達207磅，聲稱20年來為了減肥嘗而試過各種方法，家中也堆滿了減肥產品，而每天醒來的第一件事就是喝水，但卻始終瘦不下來，丈夫甚至因此跟她離婚。

製作單位經金世恩同意後，在她家中設置了多個隱藏式監視器，想要找出令她發胖的原因，結果發現她雖然在吃健康或減肥食品，但其嘴巴幾乎沒停下來，而其體重只增不減，根本是其驚人食量養成。

從節目播出的錄影片段可見，金世恩起床時第一餐就吃了270克的麥片加1000毫升的脫脂牛奶，接著又吃了5個番薯和約300克的堅果，她臥在床上看電視時有在做輕體操，但嘴部運動似乎更劇烈，而只是這一餐就攝取了3902千卡。到了午餐時間，金世恩和同事到餐廳吃飯後，又吃了9顆蛋及3個減肥巧克力，整天加起來共吃了5843千卡，一般女生每日建議攝取量約2000千卡，金世恩的食量就攝取接近兩倍熱量。

影片曝光後，金世恩肥胖的原因已經十分明顯，專家表示，許多人以為高纖、低脂或低熱量的食物就可以無限量去吃，事實上減肥的不二法門是消耗的熱量大於攝取的熱量，有淨熱量的減少才可能瘦下來，所以不要再推說「連喝水都會胖」。

製作單位其後請了專業營養師及訓練團隊為金世恩設計減肥菜單，在有系統的減肥下，她在短短一個月她已從207磅減到158磅，之後她又透過縮胸手術拿掉部分胸部脂肪，令整個人瘦下來，變得判若兩人。

延伸閱讀：

減肥都可以食宵夜？學李聖經減肥4招　不節食也半年減10公斤！

【職場健康】西式糕點藏致肥陷阱　營養師點評：水果塔含脂肪量最高！

文章授權轉載自《香港01》

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