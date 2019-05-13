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6歲童打911報警喊「太孤單想要朋友」 員警這幕超暖

2019-05-13 11:59香港01 記者溫嘉敏／報導

小時候大家都一直被教導，緊急電話不能濫用亂打，以免阻礙真正有需要的人。美國佛羅里達州一名6歲男孩近日打「911」電話報警，但原因只是因為太寂寞，不過當地警方不但沒有嚴厲責怪他，一名警員更反以最暖心方式循循善誘，開導男孩及與他做朋友，令事件有皆大歡喜的結局。

佛羅里達州塔拉赫西警方上周二（7日）於facebook發文，指收到一名6歲小男孩的「911」電話，對方指自己很傷心，於是向警察求助。警員懷特（Joe White）接報後到了男孩的家，發現原來男孩媽媽不知道兒子報了警。男孩原來與媽媽吵了架，覺得媽媽對他太嚴苛，於是令他覺得很孤單，跟懷特說「我不開心，覺得孤獨，想要一個朋友」，他更問懷特：「可以當我的朋友嗎？」

懷特不但沒有斥責男孩浪費警方時間及人力，反而更爽朗答應對方要求，又送了一隻絨毛玩偶給新朋友。懷特其後又把握這次教育機會，詳細向男孩解釋911的作用及緊急電話的重要性，在確認男孩明白後，懷特更邀請對方坐上巡邏車，體驗一下警員的工作日常。

從警方公布的相片可見，男孩笑得非常開心。警方指其實常常都會接到類似電話，瀏覽過懷特隨身鏡頭拍下的影片，確認了男孩當時沒有跡象顯示他受到家庭暴力或其他欺凌，認為他只是單純的小孩「鬧脾氣」，「我們很高興可以跟他聊天開導他」，認為這次是很好的教育機會，傳播正面訊息。

不少網友都大讚當地警方處理得宜，認為有時對小孩用軟手段比責罰更有效。亦有住在當地的網友留言指，歡迎男孩到他們家玩及做朋友，讓他不會再感到寂寞無助。

佛羅里達州塔拉赫西警方上周二（7日）於facebook發文，指收到一名6歲小男孩...
佛羅里達州塔拉赫西警方上周二（7日）於facebook發文，指收到一名6歲小男孩的「911」電話，對方指自己很傷心，於是向警察求助。圖擷自City of Tallahassee Police Department
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文章授權轉載自《香港01》

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