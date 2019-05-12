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普通辣椒的35倍！在日本這間餐廳吃超辣料理要簽免責聲明

2019-05-12 16:28香港01 記者歐敬洛／報導

赤色壺（赤い壺）是東京一間頗為有名的辛辣料理店。這個名哈瓦那辣椒煎餅的菜色是該店...
赤色壺（赤い壺）是東京一間頗為有名的辛辣料理店。這個名哈瓦那辣椒煎餅的菜色是該店的傳奇料理之一，在數年前已一度被提起，但近日因有人再度挑戰再次成為網絡熱話。圖擷自Sweets Meister
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不知各位有否試過，在餐廳挑戰一些「超辣料理」？日本有一間餐館，提供一種來自哈瓦那辣椒的頂級超辣菜色，顧客點餐時要簽署「免責聲明」，以表示自己若吃完後出現任何不適均屬自己責任，店舖不會負責。

但有日本法律專家表示，類似的免責聲明在日本實際並不適用，告上法庭餐廳依然要賠。

日本東京一間名叫「赤色壺」的餐館，專門提供辛辣料理。有顧客在點了哈瓦那辣椒煎餅後，被要求簽署一張免責聲明書。聲明書上稱若吃了煎餅後身體出現不適均屬自己責任，在網上引起話題。

哈瓦那辣椒是辣椒界中最辣的辣椒之一，史高維爾指數（Scoville Scale）高達35萬，是普通辣椒的35倍。

法例規定無法免除對消費者造成損害的責任

類似的免責聲明不時在日本出現，而挑戰的大都是超辣菜色。不過有法律專家表示，類似的免責聲明在日本實際並不適用。專門介紹法律知識的網頁《辯護士.com》引述一藤剛志律師表示，作為餐館是有責任對顧客的身體健康負責，因此無法「免除責任」。

根據日本《消費者契約法》第8條，一切「免除因事業者對消費者造成的損害的所有責任」均屬無效。因此即使顧客簽署免責聲明，顧客吃下料理不適送院，餐館亦必須負上責任。

一藤表示，具體來說若顧客因此告上法庭，餐館將很可能需負責賠償顧客送院或治療的費用。最多僅會因顧客甘願承受風險的關係，而降低餐館賠償金額，但基本仍需賠償。

赤色壺要求顧客簽署的免責聲明書。 圖／香港01提供
赤色壺要求顧客簽署的免責聲明書。 圖／香港01提供
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文章授權轉載自《香港01》

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