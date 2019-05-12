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「奔放式打卡」！ 旅遊拍照上傳IG就是要裸體

2019-05-12 09:17香港01 記者吳嘉善／報導

簡不是一般的網紅，拍攝的旅行照片也與別不同，因為她每次都全裸上鏡。圖擷自@won...
簡不是一般的網紅，拍攝的旅行照片也與別不同，因為她每次都全裸上鏡。圖擷自@wonderhussy
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33歲美國女子薩拉・簡（Sarah Jane）熱愛旅遊，會像其他人一樣拍照留念，特別的是，照片裡的她總是一絲不掛。簡這種自由奔放的生活方式在Instagram吸引了4.7萬人追蹤，她在YouTube的探險頻道有7萬人訂閱。

來自拉斯維加斯的薩拉・簡喜愛上山下海尋幽探秘，她曾在家鄉的荒漠、邁阿密的明媚沙灘，以及佛羅里達的沼澤等景色前赤裸拍照，留下倩影。她說大部分裸照都出自姐姐的手，「我的家人100%支持我拍裸照」。

薩拉・簡喜愛上山下海尋幽探秘，她曾在家鄉的荒漠、邁阿密的明媚沙灘，以及佛羅里達的...
薩拉・簡喜愛上山下海尋幽探秘，她曾在家鄉的荒漠、邁阿密的明媚沙灘，以及佛羅里達的沼澤等景色前赤裸拍照，留下倩影。圖擷自@wonderhussy
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她享受這種旅遊體驗，但一般人未必同意。有幾次她在拍攝中途被公園管理員看到，幸好每次都只是收到口頭警告。簡說：「但是有一次，我們在拉斯維加斯外面的Valley of Fire州立公園拍照，真的被護林員追趕，立即離開。」她又強調自己會尊重各地的法律：「我應該不會在杜拜裸體！」

崇尚自然的她曾上傳一張沒有剃腋毛的照片，網民的反應十分兩極：「他們不是想娶我，就是想殺死我。」甚至有人請她出售腋毛，不過簡說，這並非她事業的重點，而且大部分網友不喜歡看到這種內容。

簡在鏡頭前和公共場合裸露時不會覺得尷尬，有人因此說她放蕩，她則認為，天體主義能令人增加對身體的自信，「你會發現，你眼中的缺憾並沒什麼大不了，因為你會見到許多不同的身體。胖的、瘦的、老的、年輕的，當你不用再覺得羞恥，可以把所有秘密展示出來，感覺非常自由。

大部分裸照都出自薩拉・簡姐姐的手，「我的家人100%支持我拍裸照」。圖擷自@wo...
大部分裸照都出自薩拉・簡姐姐的手，「我的家人100%支持我拍裸照」。圖擷自@wonderhussy
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延伸閱讀：

新西蘭天體公園出售　200萬享受赤裸無束縛

拒做生活奴隸　「父女戀」夫婦遁入深山12年　弓箭打獵尿液洗頭

文章授權轉載自《香港01》

裸拍全裸裸照InstagramYouTube
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