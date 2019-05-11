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父、母親節不要送這些 韓國父母最討厭這3種禮物

2019-05-11 18:46香港01 記者李梓媛／報導

父母最想收到的禮物，就是「現金」。相信全世界的答案也一樣了！（Channel A...
父母最想收到的禮物，就是「現金」。相信全世界的答案也一樣了！（Channel A News）
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一年一度的母親節父親節又來了！不少人都會趁著這兩天好好孝敬一下父母，和他們出外吃一頓飯或者送禮物給他們。而韓國的5月8日便是「父母節」，有調查發現，韓國的父母最渴望收到的禮物就是「現金」，那麼最不想收到的禮物又是甚麼呢？

「現金」連續3年成最想收到的禮物

香港，5月第2個星期日和6月第3個星期日分別是母親節和父親節。而在韓國，每年的5月8日就是「父母節」。近日韓國的Daum Soft進行了關於父母節的調查，發現父母最想收到的禮物，連續3年都是「現金」。為了迎合大眾的需求，現時韓國市面上推出了很多不同的商品。例如「錢盒子」、「錢花束」，將現金和康乃馨放在一起送給父母，感覺更有誠意。除了現金之外，「百貨公司商品劵」也很受父母歡迎。

平均支出27萬won

調查還發現，韓國的子女平均在父母節的花費為「27萬won」（約港元1800）。韓國媒體Channel A進行街頭訪問，受訪者所說的金額主要都是「10萬」（港元700）、「15萬」（港元1000）、「20萬」（港元1300）和「30萬」（港元2000）。

最討厭收到的禮物1-3位分別是「書」、「蛋糕」以及「花束」（Channel A ...
最討厭收到的禮物1-3位分別是「書」、「蛋糕」以及「花束」（Channel A News）
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最討厭禮物TOP 3

到底韓國父母最討厭收到的禮物是甚麼？Daum Soft的調查結果顯示，第1至3位分別是「書本」、「蛋糕」以及「花束」。有受訪者認為，以前的確在父母節吃過不少蛋糕，但近年來好像已經不流行，「因為年紀大了，開始注重健康，所以不再想吃蛋糕這些東西」。

誠意最重要

隨著智能手機的普及化，不少程序也可以靠手機來進行了。不少子女更透過手機上的支付程式，直接將金錢「轉讓」給父母。不過有受訪者卻不太支持這種做法，「這樣顯得太沒有誠意了，難道連親手給錢父母的時間也沒有嗎」。另外，不少受訪者也表示，其實子女小時候親手做的咭或者手寫信才是最印象深刻的禮物。

延伸閱讀：

韓網民熱烈討論！ 用app修復韓星小時候照片 車銀優、Irene勁靚

20歲韓女賺錢養家　父親無所事事　還叫女兒申請信用卡供私用

文章授權轉載自《香港01》

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