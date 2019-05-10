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另類教育！大學把建築蓋成馬桶、炸雞…原來寓意深遠

嚇死人！一開門5呎長「飛蛇大咬」美漢臉中招驚呼：見鬼了！

2019-05-10 11:50香港01 撰文：李福源

美國俄克拉何馬州（Oklahoma）男子海伍德（Jerel Heywood）周日（5日）前往探訪好友科普蘭（Rodney Copeland），豈料一打開門，「迎接」他的竟然是一條5尺長（約1.5米）的巨蛇。海伍德來不及反應，臉部已被咬中；科普蘭的妻子見狀，馬上將他送去醫院急救，及後證實施襲的並非毒蛇，海伍德避過一劫。

閉路電視拍到一條巨蛇突然出現撲前去咬他。（影片截圖）
閉路電視拍到一條巨蛇突然出現撲前去咬他。（影片截圖）
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閉路電視拍到，當日海伍德抵達後笑容滿面，但甫打開門，一條巨蛇立即撲出，海伍德臉部慘被咬中，馬上大叫：「見鬼了！這太痛了，帶我去醫院，請馬上帶我去醫院，我剛剛被蛇咬中！」

科普蘭的妻子於是叫救護車將他送院急救，一名鄰居就用鐵鎚打死了咬人大蛇，幸好那並非毒蛇，海伍德也沒有生命危險。

科普蘭事後表示，相信咬人蛇是藏在門口的某盞燈裡，看到這驚心動魄的一幕他也不禁大叫起來，「我極度震驚，這有可能發生在我們任何人身上」。

科普蘭說，家裡從未有蛇出現過，相信牠為了避開連日大雨而藏身門口，他打算寓所前院噴灑硫酸驅趕蛇蟲鼠蟻；避過一劫的海伍德說：「沒有縫針，實在很感恩，醫方為我徹底清潔了一番，而我亦需要服食抗生素」。

當地傳媒報道稱，該條咬人巨蛇是一條「牛蛇」（bullsnake），體型巨大但沒有毒，是美國最巨型的蛇，最長可達8呎（約2.5米）。

據稱襲擊海伍德的巨蛇是一個「牛蛇」，體型巨大但沒有毒性。（影片截圖，示意圖）
據稱襲擊海伍德的巨蛇是一個「牛蛇」，體型巨大但沒有毒性。（影片截圖，示意圖）
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文章授權轉載自《香港01》

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