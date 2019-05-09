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愛上兒時最好的朋友 一本地址簿讓失散12年的他們奇蹟重逢相愛

2019-05-09 21:08香港01 記者卡洛兒／報導

美國一對青梅竹馬的兒時摯友5歲後意外失聯，幸好女方12年後憑一本地址簿，重新與他...
美國一對青梅竹馬的兒時摯友5歲後意外失聯，幸好女方12年後憑一本地址簿，重新與他聯絡後二人火速墮入愛河，7年後終拉埋天窗。（ig「nata.tatman」圖片）
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時間總會把最好的人留在你身旁。緣份天注定，時候到了，不論分隔多遠多久，二人手中的線還是會連上。美國佛羅里達州一對青梅竹馬的童年摯友5歲後分隔兩地，失聯12年後，意外憑一本地址簿及facebook重新牽上紅線，兩次約會後已認定對方是「靈魂伴侶」（soulmates），拍拖7年今年終於拉埋天窗。這段愛情故事觸動不少網民，女方亦坦言一切很奇妙，「我愛上我最好的朋友」。

現年24歲的妮妲莉（Natalie Tatman）和奧斯丁（Austin Tatman）2歲多時已在幼兒班認識，二人從此糖黐豆，成了彼此的最好朋友。妮妲莉表示他們的父母都留意到二人形影不離，「當年同齡的小朋友都只會和同性玩耍，我們卻總是待在一起，像萬聖節我們一起去討糖果時，他在車上已經拖着我的手」。翻看舊照片，他們在每張照片中都像連體嬰般密不可分，即使拍團體照時都是那麼親密。

當他們5歲的時候，上天給予他們第一個考驗。妮妲莉的父母離婚了，她跟隨媽媽搬到康涅狄格州（Connecticut），沒料到一別後，二人便從彼此生命消失12年。妮妲莉回憶道：「約8歲時我曾問媽媽奧斯丁怎麼了，媽媽說如果我想起他，相信他也一樣，可是當時我沒有任何聯絡他的辦法。」

緣份的線看似斷了，他們17歲那年，那道大門卻因為一本地址簿再次悄然打開。妮妲莉在家中發現媽媽一本舊地址簿，她在茫茫字海中找到奧斯丁小時候的地址，「當時我高興得很，心想我必須在facebook嘗試找他，我不可以再錯過機會」。儘管他們多年沒見、更沒有共同朋友，妮妲莉還是在fb找到奧斯丁，「我看到他的照片後便一眼認出他，並傳訊息跟他聯絡」。天公造美，原來奧斯丁和她的爸爸住得很近，二人的家僅相距10分鐘路程，妮妲莉當時亦快回佛羅里達州探望爸爸。

「我們首次見面便一拍即合，那些年的感覺回來了。」妮妲莉透露他們第二次約會後，彼此已知道對方是靈魂伴侶，「我們當時已喜歡上對方」。雖然打得火熱，高中畢業後他們需要分開上大學，捱過了遠距離戀愛，大學畢業一年後奧斯丁在家人及朋友見證下向妮妲莉求婚，拍拖7年後上月他們正式拉埋天窗。

婚禮當天他們不但在結婚場地掛滿童年的溫馨合照，更特意租來一輛鮮紅色Jeep（吉普車），二人穿上禮服站在車上拍照，重現當日他們站在玩具車版Jeep上合照的場景，他們還把地址簿設計成供賓客留言的簽名冊，紀念這份讓二人重新走在一起的愛情信物。

「冥冥中有原因讓媽媽帶我們搬家，如今我回想，如果當日我們沒有離開佛羅里達州，而我跟奧斯丁一起長大，我想很多事情都會不同，我不確定我們是否會走在一起。」妮妲莉認為冥冥中她跑去翻媽媽的舊物，而她在地址簿中找到奧斯丁的地址，彷彿也被安排好了，「我知這一切實在太巧合，我也找不到解釋」。時間是信物，或許這是答案。

延伸閱讀：

理科太太】初見3秒決定愛不愛？ 生理顏值決定戀愛運有根據！

【理科太太】如何讓曖昧對象愛上你？ 讓對方等2個月是關鍵

文章授權轉載自《香港01》

拍拖7年，這對兒時摯友終於在大學畢業後一年拉埋天窗，開展另一章。（fb「Nata...
拍拖7年，這對兒時摯友終於在大學畢業後一年拉埋天窗，開展另一章。（fb「Natalie Crowe Tatman」圖片）
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