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美國90歲阿伯為送愛妻超速 法官溫馨約定20年後報到

2019-05-09 11:25香港01 記者楊羨庭報導

卡普里奧表示，案件令他印象深刻，是因為伯伯90歲還照顧他的太太，載她到醫院，「這...
卡普里奧表示，案件令他印象深刻，是因為伯伯90歲還照顧他的太太，載她到醫院，「這是美國一個美好的故事」。圖／翻攝自youtube
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法庭給人一種嚴肅感覺，但美國憑幽默手法判刑而爆紅的法官卡普里奧（Frank Caprio），卻為冷酷的房間增添一點溫馨感。美國節目「Caught in Providence」近日播出法庭片段，指一名騎電單車的90歲伯伯，因急載愛妻到醫院而超速駕駛，法官體諒他年時已高還照顧愛妻，因而判處緩刑，更着他20年後回來報到，引來法庭內哄堂大笑。

影片顯示，法庭正在審理這名近90歲伯伯違例超速的案件，伯伯Upton先生向法官坦白承認，自己當時載太太往醫院，「可能我有點超速了，我都不知道」，又指自己已經逾30年沒有收到超速罰單，最後有禮貌地問道「我要怎樣做呢？」法官卡普里奧就說，知道伯伯年事已高，又問其太太的年紀，並追問他倆結婚多久了，氣氛頓時變得輕鬆。Upton指，跟87歲的太太已結婚約67年，育有3名子女。

卡普里奧繼續緩和氣氛，指出伯伯只是超速了2英里（約3.2公里），但笑言不能只警告他，要判他緩刑20年，還叮囑伯伯20年後要來到法庭報到，隨即引來哄堂大笑，伯伯亦微笑答應，場面溫馨。卡普里奧其後補充指，案件令他印象深刻，是因為伯伯90歲還照顧他的太太，駕車載她到醫院，「這是美國一個美好的故事」。

影片在網上瘋傳，上載fb專頁5天已有逾32萬個讚好，約22萬次轉發，不少網民都大讚影片窩心，又指法官可愛幽默，令法庭充滿人情味。其實法官卡普里奧在當地人氣極高，美國廣播公司（ABC）在當地的附屬頻道將他審訊的片段拍成節目《Caught in Providence》，至今有數十億人次看過這位慈祥法官的另類審訊，不時都有支持者來信讚揚他。

延伸閱讀：

好人好事-伯伯雙手不便-天水圍茶記愛心阿姐代切西多士獲激讚

日本鐵道現多手阿伯-8次伸手阻門延誤1分鐘-網民鬧爆-手很賤

文章授權轉載自《香港01》

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