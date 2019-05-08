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秘魯足球賽前三名獲高級棺材 網笑：怎麼分啊？

2019-05-08 12:43聯合新聞網 綜合報導

秘魯胡利亞卡城市五人制足球比賽，主辦單位竟提供高級棺材當優勝獎品！圖／翻攝自od...
秘魯胡利亞卡城市五人制足球比賽，主辦單位竟提供高級棺材當優勝獎品！圖／翻攝自odditycentral
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南美洲的足球文化盛行，許多民眾都相當熱衷參與這項運動。近日秘魯一場足球比賽，主辦單位竟提供「棺材」作為前三名的獎品，冠軍球隊可領取高達1300美元（約為台幣4萬元）「棺材」當獎勵。不過，有網友質疑，如果比賽「獲勝」真的會感到開心嗎？

據《Odditycentral》報導，秘魯胡利亞卡城市每年都會舉辦一次五人制足球比賽，共有十二家殯儀館組建的球隊參加，主辦單位皆由當地的殯儀館聯合舉辦。此次比賽倍受矚目的焦點是，賽事的前三名均能獲得一副高級棺材，冠軍的棺材要價1300美元，第二、三名的棺材則較便宜。

這十二支比賽球隊，每隊由5名來自秘魯普諾12個最大殯儀館的員工所組成。參賽隊伍的名稱不僅呼應他們對的職業特性，也讓人浮想翩翩：「最後的告別」、「永恆之夢」、「天堂之路」。儘管優勝獎品過於「獨特」，冠軍隊伍仍興高采烈地高唱著勝利之歌，為球場上的汗水功勞感到榮耀。

令主辦單位引以為傲的是，這是全球第一次將棺材當作冠軍獎品的體育賽事，他們籌劃明年為獲勝球隊提供更加昂貴的棺材，並擴增參賽球隊數量，讓更多民眾可以體驗足球的快樂。

此篇報導一出，許多網友紛紛提議該如何「平分」冠軍獎品，還有媒體猜測獲勝隊伍可能會直接出售棺材，再平分現金。

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