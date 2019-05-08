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鞋子是綠色還是粉紅色？ 都是「白平衡」惹的禍

2019-05-08 11:19聯合新聞網 綜合報導

網路流傳辨識鞋子顏色的左右腦測試圖。圖擷自臉書
網路流傳辨識鞋子顏色的左右腦測試圖。圖擷自臉書
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還記得以前有張大家爭論究竟是白金色，還是藍黑色洋裝的照片嗎？最近，又流傳一張鞋子的照片，據說只要看到粉紅及白色，那麼就是右腦主導思考的人，較為感性；反之，如果看到灰色及綠色，則是左腦主導思考的人較為理性。但這項說法是錯的，因為眼睛看到、大腦解讀出什麼顏色，與左右腦的主導完全無關，而是相機白平衡功能惹的禍。

有網友使用影像軟體取色器，放到鞋子檢查顏色，可發現鞋帶和鞋側條紋部分是薄荷綠或靛藍色，鞋頭部分則為灰色。但如果用白平衡調整工具，將鞋帶和條紋部分進行白色的調校，就發現鞋子本身是粉紅色搭配白色條紋。

根據《科技大觀園》的解釋，物體受到不同光線而呈現不同顏色，但大腦因為記憶或先入為主的認知，會自動修正顏色的變化，這稱為「色彩恆常性」。因此，如果給予大腦足夠的背景資訊，像是背景光源等，大腦會自動進行白平衡，看見物體原本的顏色。

另外，視錐細胞是視網膜上的一種色覺和強光感受細胞，人類的眼睛則對黃綠色、綠色和藍紫色的光最敏感，也構成了三色視覺。而專家表示，看到粉紅白色搭配的人，其視網膜視錐細胞擁有較好的色彩感知能力，會主動排除干擾看到真實色彩。看到灰綠搭配的人則是在低光條件容易對色彩感知出現偏差。但人類的視錐細胞因為僅對特定波長的光線敏感，透過視覺感知的數據其實很少，也無法精準地「還原」世界原有的色彩。

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