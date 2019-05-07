婚禮上演復仇者聯盟！新娘外遇慘被抓包 民眾讚新郎：高招
日本社會向來給人較保守、有禮貌的印象，但當面對到愛人背叛時，有可能報復的方式更激烈與戲劇化。有一對準夫妻在做好所有婚禮準備時，新娘卻被未婚夫發現，她竟然私底下與自己的上司有一腿，兩人不只常常出入酒店，還會在車內「激情擁吻」，因此新郎決定在禮堂給新娘一份「大禮」。
根據日本《女子SPA！》報導，現年38歲的桃田小姐描述，她在幾年前曾參加一場如同電視劇般的婚禮，當時新人雙方的親朋好友全都到場，其中也包括兩人的工作同事、上司及下屬。看似圓滿幸福的婚禮，卻在開場不到30分鐘內，就因為新郎在眾人面前與新娘撕破臉作結。桃田小姐表示，更加勁爆的是，兩人吵架的原因，竟是因為女方與男方上司搞婚外情，不光是新娘顏面掃地，在場的賓客也都十分尷尬。
新郎在婚禮上揭露兩人的不倫戀時，上司還慎重嚴肅的否認，但新郎早在婚禮前半個月就發現未婚妻劈腿，因此提早蒐證，拍下不少兩人出入酒店、在街頭親密依偎、於車內激吻相擁的照片，甚至給賓客們傳閱。新娘全程表情僵硬、不發一語，而外遇上司的妻子當時也在禮堂內，憤而轉身離場。桃田小姐描述，後來婚禮自然告吹，必須由女方全額負擔這筆費用，上司甚至賠給新郎高達1000萬日幣（約台幣276萬元）的賠償金。
劈腿的兩個人，不只是在原來的職場都待不下去、遭到解雇，上司的家庭也因此破裂，雖然不少民眾認為是兩人罪有應得，表示「痛快」、「就是要這麼對付狗男女」，但也有人覺得應該私下解決就好「上司的妻子最無辜，要被當眾發現她老公偷吃…」。
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