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小孩尖叫就多收15%費用 咖啡廳制裁方案引熱議

小孩尖叫就多收15% 咖啡廳制裁方案引網友熱議

2019-05-07 14:36聯合新聞網 綜合報導

孩童示意圖。圖／ingimage
孩童示意圖。圖／ingimage
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相信許多人都有類似經驗，當你在餐廳或是咖啡廳用餐時，卻被周圍小孩吵鬧聲嚴重打擾，近日愛爾蘭有一間咖啡廳對此狀況祭出「制裁方案」，如果家長未能及時制止你的小孩在咖啡廳尖叫，結帳時將多收15%額外費用，而且每增加一名小孩會多收10%費用，公告一出，網友反應兩極化。

位在都柏林白麋咖啡館（The White Moose Café）在臉書貼文表示，「我們決定針對在餐廳尖叫的小孩，多收取15%尖叫費，以維護全體員工與客人的權益。如果我們發現您未能制止小孩尖叫，15%額外費用將自動增加在您的帳單中，每增加一名小孩多收10%」。避免爭議，店家也明訂孩童上限為4人，超過4名小孩，全家將被請出該咖啡廳。

網友紛紛在底下留言表示支持，「太棒了！應該有更多店家響應這項措施」、「這真是我看過最棒的公告！」、「能不能請你也建議一下航空公司」、「完美！我明天就會去用餐！」，也有網友提出疑問，「如果我只是來買杯咖啡，但是將兩個吵鬧的孩子留下，好奇會收多少費用？想跟托育費比較看看」，咖啡廳親自回覆，「如果你真的不介意我們看管你的孩子」。

另外一部分網友則是認為這種作法對孩童太苛刻，「這種店根本應該抵制」、「這絕對是個會讓人氣憤的公告，佩服你的勇氣」、「這種做法將會使你快速流失顧客」，咖啡廳也霸氣回嗆網友，「如果身為家長無法做到自己該盡的責任，你也不是我想服務的客戶」。

咖啡廳咖啡愛爾蘭都柏林
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