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俄男殺房東當食人魔 12歲女友共食：心臟好甜

2019-05-06 13:16聯合新聞網 綜合報導

男子一氣之下將房東殺害並分屍烹煮，並鼓勵12歲女童吃房東的心臟與大腦。圖擷自...
男子一氣之下將房東殺害並分屍烹煮，並鼓勵12歲女童吃房東的心臟與大腦。圖擷自每日郵報
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俄羅斯一名22歲男子與12歲女童交往，日前房東與男子因不明原因起爭執，男子一氣之下將房東殺害並分屍烹煮，並鼓勵12歲女童吃房東的心臟與大腦，事後男子遭到警方逮捕，12歲女童向坦承吃了人肉，更表示「心臟太甜了」，讓眾人瞠目結舌。

根據《每日郵報》報導，俄羅斯22歲男子阿爾卡迪（Arkady Zverev）與房東亞歷山大（Alexander Popovich）發生爭吵，阿爾卡迪一怒之下殺害房東以利刃刺殺房東並肢解他，接著阿爾卡迪打電話邀約12歲女友一起料理房東。

事後房東因多日不歸家，家人通報警方才揭露這起駭人事件。根據警方調查發現，阿爾卡迪與女友用煎鍋及微波爐烹煮房東，當警方找到房東時，他的遺體有一半已被食用，12女童更表示「心臟太甜了但比大腦更美味」，似乎不知道自己犯下大錯。

殺人動機版本眾多，有人謠傳是房東警告阿爾卡迪不要跟未成年少女發生性關係，也有說法認為是房東要求提高租金，激怒了阿爾卡迪，目前警方未能證實。

不過，阿爾卡迪仍以謀殺罪及強姦未成年人逮捕，在獄中的阿爾卡迪因受不了法律責任自殺，在他自殺未遂後陷入昏迷，數個月後他在獄中醫院過世。房東母親得知消息後表示，「我不會為了兇手流眼淚，對於女童的懲處也一樣，因為她已經做出決定了」。

根據俄羅斯刑事責任年齡為16歲，若是因謀殺、綁架和強姦這種嚴重犯罪，則降至14歲。女童因未滿14歲目前關押在少年拘留所，並接受精神鑑定，心理輔導師將進一步對女童做心理輔導。

阿爾卡迪仍以謀殺罪及強姦未成年人逮捕。圖擷自每日郵報
阿爾卡迪仍以謀殺罪及強姦未成年人逮捕。圖擷自每日郵報
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俄羅斯房東
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