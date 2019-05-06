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夕陽如「靶心」圍繞多重光暈 氣象專家也無法解釋

2019-05-06 10:15聯合新聞網 綜合報導

一名加拿大女子拍到神秘的夕陽景色，引發網友們討論，但連氣象專家都說不出原因。圖擷...
一名加拿大女子拍到神秘的夕陽景色，引發網友們討論，但連氣象專家都說不出原因。圖擷自推特。
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日前加拿大一名女子克莉絲汀（Christine McNaughton）在馬尼圖林島（Manitoulin Island）拍到不可思議的日落景象，她把照片po至她的推特上引起不少網友們討論。

照片中的夕陽看起來就像靶心一樣，旁邊還散發出一圈圈的光暈，金黃色配上橘紅色讓整片天空看起來超級美麗。有網友問克莉絲汀說，「妳現場眼睛所看到的真的就像照片中那樣嗎？」她回說，「她當下看到的感覺絕對比照片還要更壯麗。」

克莉絲汀還說，她看到金黃色的太陽四周出現了四道像彩虹環般的橘紅色光暈，所以她立即以手機的相機拍下這幅奇觀。其他網友則紛紛留言說，「國王的王座出現了」、「這看起來很像幻日，但更酷」、「這詞應該要叫克卜勒光學。」

加拿大廣播公司新聞（CBC New）在她的推特下面留言說，「日落旁邊的光暈使得這個很像幻日的景象更不尋常，我們真的從來沒看過。」

氣象學家克理斯（Chris Murphy）驚訝地指出，自己也從未看過這景象，「但它不是幻日，它看起來像是多重光暈，若這個夕照是真實的，那表示當地可能正產生出非常多重的折射。」

也有網友指出，這是「日華」景象，是自然光源經過含有小水滴的薄雲層所產生的繞射現象，所以才會在太陽周遭才會形成一圈彩虹光環，不論這片夕陽產生的光暈究竟真實原理為何，此種特殊的大自然奇觀已讓許多人嘖嘖稱奇。

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