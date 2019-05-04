爺酒後幻想2歲孫是惡魔 丟入火爐烤半熟不樂觀

2019-05-04 20:56 聯合新聞網 綜合報導



一位俄羅斯男子幻想自己的外孫是惡魔，把他丟入火爐。圖擷自 THE SUN「太陽報」 分享 facebook 諺語說虎毒不食子，不過這位俄羅斯的男子酒後卻活生生的把自己2歲大的外孫丟入火爐，造成2歲的外孫全身50%的燒傷，經家人緊急送醫後仍在加護病房救治中，而這位殺人的外公也被警方逮捕。

根據「太陽報」（THE SUN）報導，一位在俄羅斯鄂木斯克工作的女子伊琳娜‧安德列娃（Irina Andreeva）因無法全職照顧自己2歲的兒子，於是請自己的父母親來幫忙照顧兒子。沒想到53歲的外公在酒後竟然出現幻覺，看到自己孫子的身上有惡魔，於是外公把外婆支開後，竟將2歲的孫子丟進火爐。

外婆看到這一幕當場驚嚇不已，忙向隔壁鄰居求救，兩人從火爐上搶救下已經昏迷不醒的外孫。警消人員經通知到場後緊急將外孫送醫救治，也當場逮捕這位酒後神智不清的外公。

當地警方表示，小外孫送醫後，全身有50%的燒傷，醫護人員盡全力救治，但情況相當不樂觀。警方說，這名行兇的外公在酒精中毒後就常常出現幻覺，這次酒後他看見有惡魔依附在外孫的身上，才會把外孫丟入火爐中，要把他燒死。警方進一步表示，類似的案件在當地已經是半年來的第二起，1月份時一名長者酒後，將自己11個月大的孫子放進烤箱，造成男嬰不幸身亡。