駁整型傳聞DJ Soda幼時照曝光 網讚「母胎美女」

2019-05-04 17:52 聯合新聞網 綜合報導



被封為「亞洲最辣DJ」的南韓知名女神 DJ Soda因擁有精緻的五官、甜美的外貌和凹凸有致的身材，肌膚更是有如凝脂般吹彈可破，以此受到不少網友評論認為她全身上下都是「人工美」。從不回應網友質疑的DJ Soda日前在IG po出幾張幼時照片，明眸皓齒般的面容和純真的笑容，不僅融化粉絲們的心，跟現在的她比較起來差別不大，只是更成熟了，以及身材更火辣性感。

南韓女神 DJ Soda的完美臉蛋自從出道以來一直受網友質疑是「人工」的，她也從不回應。難得昨天她在IG po出幾張幼時的照片，間接打破外傳整型疑慮。4張照片中，有一張頭髮綁著髮髻，飽滿的臉龐上雖沒有笑容，但大大圓圓的眼睛炯炯有神，十分可愛。另一張大概是國小年紀，留著中分的頭髮，瓜子臉上的明眸皓齒和挺鼻已顯露出美人胚子，跟現在的模樣也相差不遠。

DJ Soda因為長相甜美，身材凹凸有致，她也不吝嗇的在IG分享她的魔鬼身材，已經吸引300萬粉絲追蹤。日前她前往泰國參加潑水節活動，還拍成影片與粉絲分享。只見影片中，DJ Soda身穿超低胸橫條細肩帶洋裝，不僅雪白的豪乳呼之欲出，連側乳肌膚幾乎全都露，性感無限百分百。DJ Soda與當地民眾相互水攻時，她的洋裝被水浸濕後更加貼身，身體曲線一覽無遺，她的「北半球」幾次差點從衣服掉出來來，還好DJ Soda即時護住。

網友在看完影片後紛紛回應說「我受不了」、「真好，Soda從來不會讓我失望」，也有網友說「她的乳房都要掉出來了」，網友也說「幼年照片真漂亮」，更多網友可以鬆口氣，因為「DJ Soda 真的沒整型」、「她是從出生就很正的『母胎美女』」。

DJ Soda照片。圖擷自DJ Soda IG 分享 facebook DJ Soda照片。圖擷自DJ Soda IG 分享 facebook