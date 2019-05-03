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準媽媽分娩前忍痛忙化妝 只為生嬰後拍倩影放IG

2019-05-03 21:09香港01 記者謝茜嘉／報導

美國化妝師Alaha Karimi堅持在生產前化妝。（Instagram「ale...
美國化妝師Alaha Karimi堅持在生產前化妝。（Instagram「alexisjayda」圖片）
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生小孩是女人最痛，生產過程更如地獄，分娩後往往現臃腫狼狽現疲態。惟現時打卡文化太勁，在這人生中重要時刻，許多年輕媽媽會在Instagram上宣布生孩子，為能現出最佳狀態，她們就算在超勁陣痛下仍堅持化妝，只求相片中的自己看來夠靚。

據外媒報道，近年愈來愈多準媽媽受社交媒體影響，希望第一時間向最愛親朋宣布「生產大事」，為求上鏡看起來精神，面對十級陣痛時也要先化好妝，做好準備確保最佳狀態上鏡。

據數據分析顯示，68%的英國女性認為有必要在分娩當天化妝。另外，在18至31歲之間的女性，分娩前亦有會特別做噴霧型人工日曬膚，蜜蠟和弄頭髮造型等美容護理。

不少準媽媽在ig上分享在進產房前精心打扮的樣子，美國化妝師Alaha Karimi表示，化個靚妝可有助緩解宮縮的痛苦。

有生過仔的網民認為，其實產婦化不化妝又或是在那刻靚不靚都無所謂，「記得我生下兒子，在最難看、最虛弱時老公拍了一張我睡覺的照片，當時我就問他為什麼拍我這麼醜的照片。後來我很感動，因為他說當時的我是最美的，一點都不難看，人生裏還是最真的一面最無價。」

延伸閱讀：

最瘋狂生仔片！胎兒突作動　美25歲媽媽車上分娩　仔女睇到眼定定

內地400磅母冒險生仔　產前簽遺囑籲捨大保小　最後都要減肥……

文章授權轉載自香港01》

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