亞洲瘋狂富豪是真的！ 住一晚300萬元的世界級度假天堂

2019-05-03 21:05 聯合新聞網 綜合報導



巴瓦渡假村為世界級的夢幻度假天堂。圖擷自／Banwa Private Island 分享 facebook

什麼樣的渡假村，住一晚竟然要價10萬美金（約3百萬台幣）呢？巴瓦渡假村（Banwa Private Island）位於菲律賓巴拉望省中的其中一座私人小島上，不只擁有豐沛的自然資源，在設計上也別具用心，總共有六棟一房、兩房和四房的臨海別墅，且都設有私人無邊際游泳池和按摩浴缸。本體酒店則是設有12間花園客房和一間頂級住宅套房，整個島最多只能容納48人，說是世界級的夢幻渡假天堂也不為過。

綜合巴瓦資訊與媒體報導，要到達巴瓦必須由馬尼拉乘坐水上飛機或直升機，都需要2小時左右的時間，雖然整座小島只有7公頃（約9個足球場）那麼大，但活動和設施應有盡有，包括SPA水療設施、健身房、網球場、高爾夫球場、足球場和直升機坪，以及各項水上運動，如浮潛、橡皮艇、水上摩托車、潛水艇、帆船。巴瓦的休閒活動也與眾不同，由專業團隊駕駛小艇，帶領賓客在島嶼之間探險，潛水可以近距離體驗舉世聞名的圖巴塔哈群礁，酒店內的海洋專家也提供導覽解說，帶領賓客了解當地的野生動物。

巴瓦渡假村為世界級的夢幻度假天堂。圖擷自／Banwa Private Island 分享 facebook

除此之外，巴瓦還擁有一大批廚師，餐飲選擇眾多、應有盡有，設有開放式餐廳和露天酒吧，賓客可以在吃晚餐時欣賞夕陽輝映，晚上可以追「星」。且各家餐廳的食材都來自島上的有機農場和從海中捕獲的魚類，甚至還有度假村自己製作的蜂蜜，讓小島在日常營運的各個方面，也能遵守環保理念與永久性發展的原則。

雖然10萬美金包含了上述服務，但賓客必須自付往返馬尼拉的交通費用，9人座的水上飛機單程就要3萬台幣，5人座的往返價格更高，需要4.5萬台幣，且根據一年中的不同時間，最低入住要求為三至五晚，雖然巴瓦提供夢幻的渡假村規格，可價格卻也是世界級的花費。