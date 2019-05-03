發豔照誘惑學生 勞登郡女教師被控罪

2019-05-03 12:29 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／維州報導



勞登郡女教師被控發暴露照片給學生。記者羅曉媛／維州報導 分享 facebook

北維州勞登郡高中(Loudoun County High School)的一名女教師，因發送露骨的不當照片給學生，4月30日被捕；她1日出庭聆訊，被控促成未成年人行為不當的三項輕罪，2500元交保。

根據法庭文件，25歲的艾莉森‧布里爾(Alison Briel)來自里斯堡(Leesburg)，原是勞登郡高中的營銷教育老師，在2017年12月至2018年11月間，她向該校的兩名16歲學生和一名17歲學生發送大量露骨照片，其中包括布里爾僅穿內衣和丁字褲的不當照片；她並配上引導性文字，邀請學生與她發生「關係」。

勞登郡公校系統發言人比爾德(Wayde Byard)表示，公校系統是在2017年8月雇用布里爾，但從2018年11月開始，已經讓其無薪停職；警方則未透露多少學生因此受影響，或不當照片如何傳送、何時傳送。

自稱家長的艾利特斯(Samuel Eleatus)在網上評論說，他家小孩就在布里爾的班上上課，「她把課堂弄的像是為渴望性關注者而設的嚼舌派對」，班上有五個男生經常對布里爾開不當玩笑或是性騷擾，而布里爾也常找這五個男生討論情感問題，其中也包括她此前的「劈腿」經歷。