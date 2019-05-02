一張票看22部超划算 59小時漫威馬拉松後他吐了

2019-05-02 15:12 聯合新聞網 綜合報導



電影《復仇者聯盟4》最近正熱烈的在電影院上映，這個號稱是漫威系列十年磨一劍的大作先前歷經了各個英雄電影的舖陳、架構，不但吸引了龐大的影迷，也在各部電影中藏了不少值得一再回味的細節。為了迎接復仇者4，北美的幾家戲院特別推出了22部漫威電影一次聯映的活動，這個馬拉松式的電影放映時間總長為59小時，以終局之戰作為壓軸。

22部漫威電影從頭看到尾，共需要59小時不闔眼才看得完。photo credit: movieweb.com 分享 facebook

北美共有12間戲院推出了這個挑戰觀影極限的活動，只要買下一張電影票，影迷就可以一次觀賞22部漫威電影，一部接著一部全場無中斷。片單從2008年的鋼鐵人開始，歷經浩克、雷神索爾、美國隊長、蜘蛛人到黑豹、蟻人、驚奇隊長，以終局之戰作結完整遨遊漫威宇宙。這個播放時間橫跨三天的電影馬拉松票價為125美金，約為台幣3800元，以價格來說相當划算但觀影經驗是否保證愉快則不得而知。

一名記者布萊恩(Brian VanHooker)決定挑戰這項馬拉松比賽，以全程保持清醒為目標並為各個階段作紀錄，事後他也將整個過程發表在melmagazine.com上。布萊恩在4月23日早上和全場342名觀眾一起開始挑戰，為了保持清醒他以吃零食和數片中主角換衣服的次數來提振精神：小勞勃道尼在《鋼鐵人》中換了38次衣服、浩克居然也在《無敵浩克》中換裝33次。電影開場8小時後，布萊恩打了第一個哈欠並決定來一杯咖啡提神，為了確保咖啡因能有效發揮作用，這是他七天以來的第一杯咖啡。

電影院內除了規定不能睡覺的走道外，都被體力不支的漫威馬拉松參賽者佔領了。photo credit: melmagazine.com 分享 facebook

在電影放映進入第10個小時時，他看到一名觀眾躺在螢幕前的空地上睡著了，完美遵守了電影院「不得在走道上睡覺」的規定。14小時之後，一位睡著的觀眾發出了巨大的鼾聲。布萊恩則在第一集復仇者聯盟後得出小勞勃道尼是換裝王的結論。

放映時間進入第二天凌晨時，他發現電影院內的所有長椅已經全部淪為補眠區，雖然放映廳的氣味還不算太糟，但廁所已經因過度的使用開始發出臭味。《鋼鐵人3》上映時，戲院裡只剩下一半的挑戰者，而且有一半的人在所有能躺平的地方躺平著。當洛基不知道第幾次死掉時，布萊恩終於不支地打起瞌睡。

播放《英雄內戰》的時候，布萊恩聽到了一段來自鄰座的提神對話，他們在討論終局之戰會怎麼收尾「蟻人爬進薩諾斯的屁眼裡把他從內部突破」。所幸這時《終局之戰》還沒有在任何戲院上映，所以這不可能是爆雷內容。

當《驚奇隊長》結束時，戲院內湧入了許多記者對漫威馬拉松挑戰者進行採訪，其中一個問題是「這三天內你有洗過澡嗎」。此時所有的觀眾都如他推測的一樣，在《終局之戰》放映前恢復了抖擻的精神興奮不安的躁動著。布萊恩則是靠著灌下無數杯咖啡和提神飲料，讓自己達到這個狀態。

22部電影前與電影後的挑戰者自拍。photo credit: melmagazine.com 分享 facebook

終於，《終局之戰》演完了，馬拉松結束了，布萊恩慢慢的走出戲院，為自己拍了一張照片和開場時作對比。他形容有的人心情很激動、有的人哭了，但是大部份的人跟他一樣累壞了只能安靜的離開。這場漫威馬拉松讓他無法思考、內心混亂，只覺得超級累。在回家的路上他想著終於可以休息了，然後忍不住吐了。