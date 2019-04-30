米津玄師學生相遭曝光 曾揚言會紅拒與同學合照

2019-04-30 22:41 香港01 何慧燕



圖／取自米津玄師IG 分享 facebook 被譽為日本鬼才的男歌手米津玄師近年爆紅，從一位網路創作歌手成功擠身日本樂壇，最近有日本雜誌爆出他中學時期的學生相，有舊同班同學指出他當時已不愛拍照，又曾揚言自己將來一定會紅。米津玄師現時拍照大多以厚瀏海及側面示人，不少連登仔看到他的正面照後紛紛嘩然，惟亦留言指他「從來都唔係靠樣搵食」，而是靠才華取勝，故會繼續支持他。

現年28歲的米津玄師，原本只是於niconico影片網站上載自創歌曲，但火速成為樂壇新星，看起來仕途一帆風順的他原來成功的道路並不平坦。他天生不擅社交、多愁善感，被斷出患有高功能自閉症，他出道後亦從不上電視宣傳。

米津玄師唯一一次出鏡是他在2018年年尾，於《NHK紅白歌合戰》首次破例現身獻唱日劇《不自然死因研究所》（Unnatural）的主題曲《Lemon》，立即成為全節目的焦點，人氣急升之餘，其歌曲更在YouTube上獲得逾3.6億的點擊率。

據日本雜誌《FLASH》報道，米津玄師於德島縣德島市長大，幼稚園、小學、中學都在家附近就讀，高中時入讀德島商業高校。有自稱是他的舊同班同學接受訪問指，他現在與以前的感覺差不多，也是愛放下瀏海着眼睛。

該同學指「在午息時總是用耳機聽音樂，不喜歡別人此時打擾他，有人向他搭話就會很生氣。有一次，在午息時課室很嘈，米津就突然拍桌，就走出了課室。」同學亦大爆當時的米津已向同學表示，自己將來會走紅，所以拒絕拍大合照。

米津玄師的學生相曝光後旋即成為話題，不過即使其貌不揚仍無阻粉絲支持他。有連登網民認為樣貌無阻他在樂壇上發光發熱，「嘩，不過有才華咪得」、「從來都唔夠靠樣搵食」、「佢嘅才華cover到佢外表有突啦」、「人哋靠樣搵食咩又唔係偶像派」。

有網民同時大讚「日本人真係幾識包裝」，惟有人反駁他的樣子並無十分大改變，「包裝咗啲咩？佢依家都係呢個樣」，又表示「講真最近開始聽佢嘅歌，連佢個樣都唔知同未見過，完全唔影響我聽歌」。

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文章授權轉載自《香港01》