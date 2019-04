「邊開車邊自拍」駕駛人身亡 同車友人醒來還是先自拍

澳洲雪梨發生一起因為「玩自拍」出事的交通意外,造成21歲的駕駛人死亡,同行的2位友人重傷送醫。圖擷自/twitter 分享 facebook

大家都知道在開車時,駕駛應該保持絕對的專注,因為一個閃神都有可能導致難以挽回的傷痛!28日凌晨,澳洲雪梨發生一起因為「玩自拍」出事的交通意外,從影片中可以觀察,駕駛伴隨音樂一邊搖擺身體一邊開車,而悲劇就在下一秒發生,一道刺眼白光照進車內,疑似是車輛駛入對向車道,與對向來車相撞,這場意外造成21歲的駕駛人死亡,同行的2位友人重傷送醫。

根據外媒《The Daily Telegraph》報導,這起恐怖事件發生於28日的凌晨1點多,21歲駕駛人麥克尼爾(Shania McNeill)與2位友人上車後,還拿著手機自拍影片玩耍。影片中的麥克尼爾當時就坐在駕駛座上,車內大聲的播放著音樂,她雖然手握方向盤,卻不時轉頭面對朋友的鏡頭揮動雙手,似乎沒有意識這樣的行為十分危險,這時突然有白光照進車內,影片也變得清晰,只見麥克尼爾露出驚恐的表情,車上的朋友則是大叫著她的名子,他們的車與對向來車相撞,麥克尼爾也不幸逝世,她的2位朋友則是在急救後脫離險境。

而與麥克尼爾相撞的另外一部車輛,車上載有2名39歲和61歲的男子,送醫後都沒有大礙。這起車禍雖然導致麥可尼爾死亡,但她的朋友在醫院醒來後,仍然不忘在病床上自拍,將自己頭戴護頸、身躺病床的照片,PO在Snapchat上。麥克尼爾的男友本特利(Joel Bentley)非常不能接受這位朋友的做法,表示「如果你的朋友才剛死在醫院裡,誰會拍那該死的照片?這真的相當丟臉」,除此之外本特利還透露,過去他就相當不喜歡麥克尼爾在深夜開車或是喝酒,他曾告訴她「我不在乎你在凌晨4點打給我要我接你回家,因為我只想確認我愛的人是平安的」,如今麥克尼爾卻因為與朋友在車上自拍而發生車禍。

這起事件不只在社群上造成不小的轟動,當地警方也高度關注「自拍」的危險駕駛行為,警方表示,麥克尼爾與朋友使用的Snapchat等社群媒體,已經成為人們開車時的壞習慣,他說「這個現象不僅僅發生在年輕族群,而是各種年齡層都有,這個新聞告訴我們,如果人們繼續這樣做,嚴重時可能造成有人死亡」。

New video shows Shania McNeill’s final night began as harmless skylarking and got progressively more deadly. Her two friends, Hazel Wildman and Faeda Hunter, survived and were later captured in a selfie from their hospital beds. Via @nickhansen86 https://t.co/FUB4f0I8NY