「邊開車邊自拍」駕駛人身亡 同車友人醒來還是先自拍

2019-04-30 22:04 聯合新聞網 綜合報導



澳洲雪梨發生一起因為「玩自拍」出事的交通意外，造成21歲的駕駛人死亡，同行的2位友人重傷送醫。圖擷自／twitter 分享 facebook

大家都知道在開車時，駕駛應該保持絕對的專注，因為一個閃神都有可能導致難以挽回的傷痛！28日凌晨，澳洲雪梨發生一起因為「玩自拍」出事的交通意外，從影片中可以觀察，駕駛伴隨音樂一邊搖擺身體一邊開車，而悲劇就在下一秒發生，一道刺眼白光照進車內，疑似是車輛駛入對向車道，與對向來車相撞，這場意外造成21歲的駕駛人死亡，同行的2位友人重傷送醫。

根據外媒《The Daily Telegraph》報導，這起恐怖事件發生於28日的凌晨1點多，21歲駕駛人麥克尼爾（Shania McNeill）與2位友人上車後，還拿著手機自拍影片玩耍。影片中的麥克尼爾當時就坐在駕駛座上，車內大聲的播放著音樂，她雖然手握方向盤，卻不時轉頭面對朋友的鏡頭揮動雙手，似乎沒有意識這樣的行為十分危險，這時突然有白光照進車內，影片也變得清晰，只見麥克尼爾露出驚恐的表情，車上的朋友則是大叫著她的名子，他們的車與對向來車相撞，麥克尼爾也不幸逝世，她的2位朋友則是在急救後脫離險境。

而與麥克尼爾相撞的另外一部車輛，車上載有2名39歲和61歲的男子，送醫後都沒有大礙。這起車禍雖然導致麥可尼爾死亡，但她的朋友在醫院醒來後，仍然不忘在病床上自拍，將自己頭戴護頸、身躺病床的照片，PO在Snapchat上。麥克尼爾的男友本特利（Joel Bentley）非常不能接受這位朋友的做法，表示「如果你的朋友才剛死在醫院裡，誰會拍那該死的照片？這真的相當丟臉」，除此之外本特利還透露，過去他就相當不喜歡麥克尼爾在深夜開車或是喝酒，他曾告訴她「我不在乎你在凌晨4點打給我要我接你回家，因為我只想確認我愛的人是平安的」，如今麥克尼爾卻因為與朋友在車上自拍而發生車禍。

這起事件不只在社群上造成不小的轟動，當地警方也高度關注「自拍」的危險駕駛行為，警方表示，麥克尼爾與朋友使用的Snapchat等社群媒體，已經成為人們開車時的壞習慣，他說「這個現象不僅僅發生在年輕族群，而是各種年齡層都有，這個新聞告訴我們，如果人們繼續這樣做，嚴重時可能造成有人死亡」。