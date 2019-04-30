聲稱「肛門蠕蟲」致同性行為 女學者推栓劑治療

2019-04-30 16:08 聯合新聞網 綜合報導



科威特女學者日前宣稱同性行為是受肛門蠕蟲影響，並在電視節目中發表一款能夠有效抑制同性性慾的栓劑，引起不少人權專家質疑。圖擷自 YouTube影片 分享 facebook

台灣的「同婚合法化」歷盡艱辛、目前進行到最後一哩路，最遲5月24日同志即可依法結婚，屆時可望成為亞洲第一個同婚合法的國家。不過科威特近日有名女學者卻提出「同性戀疾病說」，甚至聲稱研發一種能夠有效遏止同性衝動的栓劑，相關言論曝光後引起各界爭議，讓人不禁質疑這項研究是否是善意包裝下的歧視與霸凌。

根據《耶路撒冷郵報》報導，一名反同女學者瑪莉安（Mariam Al-Sohel）上月在當地電視頻道Scope TV上表示「同性戀者受體內以精液為食的肛門蠕蟲影響，進而產生過多的性衝動」。接著發表自己根據伊斯蘭醫學研發一款栓劑，能夠有效殺死蠕蟲並克制同性間的性慾。瑪莉安強調，吃苦的食物能夠增強男性陽剛氣質，而該栓劑就是使用類似原料製作而成，「這是科學，沒什麼好感到羞恥的」。

事實上，科威特以「放蕩」罪名判定同性戀觸犯刑法並予以長期監禁。2017年當局除了驅逐76名同性戀者、關閉22間按摩院，科威特國家電影公司更禁播迪士尼電影「美女與野獸」中的同性片段。科威特官員莫罕默得（Mohammad Al Dhufairi）表示，「我們對於任何道德上令人反感的活動採取零容忍政策」。

中東媒體研究機構上周二在推特上分享瑪莉安的言論，引起許多LGBT運動人士不滿，有同性人權專家就質疑，「肛門蠕蟲能讓人變成同性戀者？男人吃特定食物就能改變性向變得陽剛？這是我聽過有關同性戀最荒唐的胡謅」，他指責瑪莉安的研究只是另一個打著宗教名義試圖消除同性慾望的例子，「反映出極端份子嘗試治療同性戀的失敗」。