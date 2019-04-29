親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日明仁天皇退位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

108會考國文高分4大關鍵 75％都這樣考

無法狡賴！朴有天認罪招了吸毒

美國癌末男子戰勝病魔 「武器」竟是狗隻驅蟲藥

2019-04-29 16:45香港01 記者洪怡霖、許懿安／報導

美國一名癌末男子服用一種用來醫治狗隻的驅蟲藥，沒想到竟然奇蹟康復。 圖／Dail...
美國一名癌末男子服用一種用來醫治狗隻的驅蟲藥，沒想到竟然奇蹟康復。 圖／Dailymail
分享
美國一名男子身患末期癌症，醫生告訴他只剩3個月壽命。他因緣際會認識一名獸醫並接受他的建議，嘗試服用一種用來醫治狗隻的驅蟲藥。

他最終不但奇蹟地康復，而且每周藥費不過5美元（約39港元），即是平均每天約5.6港元。

蒂彭（Joe Tippens）2016年確診患上小細胞肺癌。醫生2017年1月告訴他已處於癌症末期，癌細胞已擴散至全身。

德州大學安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）的醫生讓他參與臨床實驗治療，但說這不能令讓他康復，但至少讓他多活一年。

男子後來在網上認識一名獸醫，後者建議他嘗試非傳統療法，也就是用狗藥治癌。這款藥是種毒性很微的抗蠕蟲化合物，用於治療狗體內的鉤蟲、蛔蟲和其他腸道寄生蟲，能將癌細胞「餓死」。

獸醫稱，一名科學家曾患第四期腦癌。她服用這種藥6周後，身上的癌細胞就消失了。一項曾在科學期刊《自然》（Nature）上發表的研究表明，抗蠕蟲藥或具抗癌特性。

蒂彭有參與安德森癌症中心的臨床實驗治療，同時服用狗用藥物，不過他並無向醫生說明。除此之外，蒂彭有服用維他命E、大麻二酚（cannabidiol）及薑黃素。

這種新奇療法尚未被醫學界認可，蒂彭此舉可謂賭命。除了服藥的風險，他的醫藥費同樣令外人看得目瞪口呆——一周僅5美元（約39港元）。蒂彭保險公司就他患癌發出賠償金120萬美元（約936萬港元），這筆錢本應用於應付昂貴的療程或藥物，現在他竟以如此少的費用完全治癒，實在令人匪夷所思。

蒂彭2017年5月及9月接受「正電子掃描」（Positron Emission Tomography，簡稱PET Scan），證實體內癌細胞已全部消失。此時他才向醫生坦白有服用過狗用藥物。醫生稱，幸運的蒂彭屬於特別例子。

蒂彭2018年1月再接受掃描，並在4月再度覆診，都已證實他沒有患癌。

延伸閱讀：

【癌症剋星】中科院稱研發「瘧原蟲療法」　鍾南山：下結論仍太早

保誠推癌症痊癒保　冀助康復者應對復發風險

文章授權轉載自《香港01》

Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

絕版的最貴！麥當勞塑膠吸管被網拍 一支價格飆到20萬元

2019-04-29 15:59

未來人預言 現今強國將在「第三次世界大戰」後消失

2019-04-29 13:56

泰男嬰一出世帥樣造成轟動 兩年後近照曝光

2019-04-27 13:43

盯著看會瞬間絕望！這張「被詛咒的照片」瘋傳推特

2019-04-27 11:22

熱門文章

新日皇專用車同款 黑道不准買

2019-04-28 19:08

父子都是「愛妻家」 新日皇德仁為妻槓上宮內廳

2019-04-29 06:50

印尼大選傳災情 272人計票累死 1878人病倒

2019-04-28 23:26

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-29 06:45

股神巴菲特提醒：不是每個人都適合念大學

2019-04-28 22:24

股市投資人看過來…本周國際四大事 聚焦

2019-04-28 23:46

日本新幹線停電 打亂民眾黃金週出遊返鄉行程

2019-04-28 18:50

影／聖保羅時裝周悲劇 巴西男模猝死伸展台上

2019-04-29 12:30

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top