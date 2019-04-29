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荒淫無度！住持摟信徒進禪房 「雙修傳教」畫面全紀錄

2019-04-29 17:22聯合新聞網 綜合報導

泰國住持荒淫無度，多次與女信徒「偷來暗去」，而被村民偷拍影片揭發。來源／泰聯網
泰國住持荒淫無度，多次與女信徒「偷來暗去」，而被村民偷拍影片揭發。來源／泰聯網
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出家人本應拒絕七情六慾，沒想到泰國的住持竟「把持不住」，多次帶女信徒回禪房「雙修」！泰國一名住持遭民眾爆料，時常與女信徒「偷來暗去」，一點都沒有出家人該有的規矩，村裡的民眾因受不了住持的淫亂，便偷偷錄影蒐證，將住持荒淫無度的日子全程記錄，打算將其趕出村莊。

根據《泰聯網》報導，這名50歲的男子是寺廟的住持，更是當地佛教委員會的主席，但該住持卻濫用自己的地位及特權，打破出家人的規矩，荒淫無度的過日子，更時常以「傳教」的名義，邀請女信徒回到禪房，把禪房當炮房，與女信徒「偷來暗去」。

該名住持因多次與女人出入，而被之前的寺廟趕了出去，住持換了間寺廟後，仍不改其「淫行」，繼續以傳教之名，邀請女信徒與他一起「雙修」。村民因受不了住持的荒淫無度，以及信仰遭到詆毀，便決定偷拍影片蒐集證據，將住持與女信徒的親密行為及同床共枕的畫面全部紀錄，有意告發這名淫蕩的住持。

不料影片卻遭反控遭到刻意剪接，忍無可忍之下，村民便將影片傳給當地媒體，讓這起宗教醜聞攤在陽光下。沒想到該名住持疑似早已接獲消息，早在警方抵達寺廟前，便已逃之夭夭。目前警方已接獲相關證據，將持續進行搜查。

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