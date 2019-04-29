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絕版的最貴！麥當勞塑膠吸管被網拍 一支價格飆到20萬元

2019-04-29 15:59聯合新聞網 綜合報導

麥當勞於4月開始不再主動提供吸管，改以「冷飲直接喝」或是提供紙吸管的方式。圖片來...
麥當勞於4月開始不再主動提供吸管，改以「冷飲直接喝」或是提供紙吸管的方式。圖片來源／麥當勞提供
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為了響應環保，麥當勞4月逐步推行「冷飲直接喝」，不再提供塑膠吸管，若有需要則會提供紙吸管給民眾。但這樣的政策卻也引發部分民眾反彈，英國網友甚至發起聯署，要求恢復塑膠吸管，而部分民眾也抓準商機，在網站上拍賣麥當勞的塑膠吸管，價格甚至一度飆到5000英鎊（約新台幣20萬元）的價格。

根據《每日郵報》報導，由於麥當勞已陸續停止提供塑膠吸管，國外便有民眾腦筋轉得快，將以前的塑膠吸管放上拍賣網站拍賣，更在商品的說明欄位自信的寫道，「全新、未拆封的麥當勞塑膠吸管，很快的就會成為傳奇的東西！想像你50年後，拿出這支吸管展示給你的子子孫孫，他們一定會把你當成神一般崇拜！」

離奇的商品，立刻引發網友關注，許多網友也趁著熱潮，陸陸續續在拍賣網站上架麥當勞的塑膠吸管。部份網友認為，麥當勞的塑膠吸管是「具有潛力的投資」，讓它的價格甚至一度飆到5000英鎊，但目前該商品已在拍賣網站上下架。

麥當勞不再提供塑膠吸管，也引起部分國外網友的反彈，不少網友表示，雖然能夠接受環保的理念，但若是用紙吸管飲用奶昔，卻非常的不方便，且吸管也非常容易軟化，網友紛紛留言抱怨，「紙吸管對奶昔一點用處都沒有，喝到一半吸管就軟掉了」、「根本沒辦法喝我的奶昔，在奶昔融化到可以吸之前，紙吸管早就軟掉了」。

外國有網友將麥當勞的塑膠吸管放到網路販售，價格一度飆到5000英鎊。圖片來源／每...
外國有網友將麥當勞的塑膠吸管放到網路販售，價格一度飆到5000英鎊。圖片來源／每日郵報
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麥當勞吸管
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