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未來人預言 現今強國將在「第三次世界大戰」後消失

2019-04-29 13:56聯合新聞網 綜合報導

日本網路上流傳著一位來自2062年的未來人所作的預言，他在過去曾經準確的發表過311大地震以及熊本大地震的預測，讓網友們感到驚奇且不可置信，最近他在回覆網友提問時作出了最新的預言，包括「會有第三次世界大戰」，以及2062年時「有一個國家會消失」。

自稱透過時空旅行從2062年來到現在的未來人，發表了第三次世界大戰的預言，以及2...
自稱透過時空旅行從2062年來到現在的未來人，發表了第三次世界大戰的預言，以及2062年的世界樣貌。photo credit: YouTube: 2062年未来人公式チャンネル
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這位自稱來自2062年的未來人，以2062的暱稱在日本網路上活動。他在2010年時曾發表「爬到高處去吧」的言論，隔年東日本發生了311大地震和隨之而來的海嘯，因此獲得大眾的關注，認為他預先發出了將有海嘯的警告。之後他又作出「2016年4月會有大事發生」的預言，當年4月16日發生了熊本地震，兩次關於地震的預言都相當準確。

未來人最近回覆網友的提問時，提到了12年後「將爆發第三次世界大戰」一事。由於日本網友對未來人實際生存的2062年世界樣貌感到好奇，提出了「2062年日本是否還存在」的疑問，得到「存在，但差一點就不在了」，隨即帶出了第三次世界大戰將於2031年爆發的話題。未來人描述的第三次世界大戰，將會是中國與印度間的大規模衝突，屆時這兩個目前快速發展的國家正面衝突後，「2062年中國將會消失」。

對於12年後就會爆發戰爭的預言，有人積極的表示「應該可以做些什麼阻止戰爭吧」，不希望眼睜睜看著會造成無數人死傷的事發生。也有人回應「人類已經做了糟糕的事」，發生戰爭有如「上帝對世人的審判」。

海嘯熊本地震日本311大震
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