寵物咖啡廳出新招 「小豬咖啡廳」療癒感再升級
隨著寵物文化興起，貓、狗、兔子等小動物對人們的吸引力越來越大，有時候「店寵」反而成為店家的特色賣點，像是來自台南玉井的網紅「連環泡有芒果」就是芒果乾店飼養的三隻柯基，許多人為了見狗狗一面，會特地到店上光顧。位於日本東京的一家咖啡廳突發奇想，有別於以「柴犬」、「貓咪」等常見寵物，竟然以「迷你豬」當作特色將養豬場與咖啡廳結合！
這間迷你豬咖啡廳「mipig café」位於東京都目黑區，以迷你豬的家為概念，在1到4樓的店內都佈置得相當舒適，最初是由日本的眾籌網站Camp-Fire進行募款，希望藉由咖啡廳，提高迷你豬在日本的知名度，最初設定的募款目標為200萬日元（約新台幣55萬元），沒想到最後竟收到2倍以上的金額，讓經營者十分意外。此間咖啡廳也作為迷你豬的微形養豬場，引進英國農場的育種技術，想飼養迷你豬的人也能從網站上購買，該公司期望以此種方式，扭轉對日本人來說，豬只能被視為食物的概念。
「mipig」的網站說明指出，迷你豬一開始是由英國繁殖生產的小型豬，體重只有18到40公斤，比正常的豬要小，相較於貓和狗，沒有長毛覆蓋、不容易引起過敏，如果訓練得當，也可以學會在定點上廁所及握手，因此在動保意識很高的英國，許多人都會飼養迷你豬作為寵物。但「mipig」也提出幾點想飼養迷你豬可能面臨的問題，雖然迷你豬體型較小，適合在家中飼養，但網路上許多可愛的照片都是幼豬時期，隨著成長，長相和體型都還會再變化，因此呼籲買家還是要確保可以照顧迷你豬一輩子再做決定。
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