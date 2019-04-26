好痛！非洲少年無麻醉割包皮 「這樣才能證明是真男人」

2019-04-26 17:40 聯合新聞網 綜合報導



非洲部落會舉行割禮儀式，在無麻醉的情況下為少年割包皮。示意圖／Ingimage 分享 facebook

部分男性為了方便清潔，以及預防罹患癌症及感染性病的機會，都會選擇進行割包皮的手術，儘管現代醫療技術發達，但在部分非洲的部落裡，仍選擇依循古老的傳統，以「割禮」的儀式證明少年的成長，讓少年在無麻醉的情況下，以剃刀一刀一刀的將包皮割下，若少年能承受這樣的痛楚，才能證明他是部落裡的「真男人」。

根據《太陽報》報導，非洲不少部落為遵循宗教及傳統習俗，會為部落的少年舉行「割禮」儀式，藉此作為「成長」的象徵。非洲一名曾接受過割禮的男子提拉拉（Athenkosi Mtirara）表示，若少年不願意接受該儀式，便會被其他人當作小孩子，甚至因此被他人輕視或看不起，許多少年為了避免這樣的情況發生，都會硬著頭皮接受挑戰。

提拉拉透露割禮的進行方式，部落的少年會先以裸身的姿態在人前跳舞，隨後家人會將少年架住，由巫醫拉住少年的生殖器官，讓巫醫及助產士拿著剃刀，一刀一刀的將少年的包皮割下。在沒有麻醉的情況下，少年必須堅強地忍受劇烈的痛楚，僅能以冰水舒緩疼痛感，且儀式進行的地點多為戶外、塵土飛揚的地方，衛生狀況相當不佳，少年也很容易在儀式的過程中遭受感染。

根據資料統計，去年非洲就有21名青少年因割禮受到感染，不幸喪命。報導中也提到，儘管早在2008年非洲就有立下相關法條，杜絕私行割禮的行為，但仍無法明確的進行控管，許多非洲部落仍會進行此儀式。