親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

黃心穎偷吃許志安 現身美國機場吐5字

好痛！非洲少年無麻醉割包皮 「這樣才能證明是真男人」

2019-04-26 17:40聯合新聞網 綜合報導

非洲部落會舉行割禮儀式，在無麻醉的情況下為少年割包皮。示意圖／Ingimage
非洲部落會舉行割禮儀式，在無麻醉的情況下為少年割包皮。示意圖／Ingimage
分享

部分男性為了方便清潔，以及預防罹患癌症及感染性病的機會，都會選擇進行割包皮的手術，儘管現代醫療技術發達，但在部分非洲的部落裡，仍選擇依循古老的傳統，以「割禮」的儀式證明少年的成長，讓少年在無麻醉的情況下，以剃刀一刀一刀的將包皮割下，若少年能承受這樣的痛楚，才能證明他是部落裡的「真男人」。

根據《太陽報》報導，非洲不少部落為遵循宗教及傳統習俗，會為部落的少年舉行「割禮」儀式，藉此作為「成長」的象徵。非洲一名曾接受過割禮的男子提拉拉（Athenkosi Mtirara）表示，若少年不願意接受該儀式，便會被其他人當作小孩子，甚至因此被他人輕視或看不起，許多少年為了避免這樣的情況發生，都會硬著頭皮接受挑戰。

提拉拉透露割禮的進行方式，部落的少年會先以裸身的姿態在人前跳舞，隨後家人會將少年架住，由巫醫拉住少年的生殖器官，讓巫醫及助產士拿著剃刀，一刀一刀的將少年的包皮割下。在沒有麻醉的情況下，少年必須堅強地忍受劇烈的痛楚，僅能以冰水舒緩疼痛感，且儀式進行的地點多為戶外、塵土飛揚的地方，衛生狀況相當不佳，少年也很容易在儀式的過程中遭受感染。

根據資料統計，去年非洲就有21名青少年因割禮受到感染，不幸喪命。報導中也提到，儘管早在2008年非洲就有立下相關法條，杜絕私行割禮的行為，但仍無法明確的進行控管，許多非洲部落仍會進行此儀式。

巫醫使用剃刀，在無麻醉的情況下，一刀一刀的割下少年的包皮。圖片來源／太陽報
巫醫使用剃刀，在無麻醉的情況下，一刀一刀的割下少年的包皮。圖片來源／太陽報
分享

非洲
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

18歲少女睡前吃漢堡 一覺醒來竟成了「章魚嘴妹」

2019-04-26 17:04

車站登廣告誤傳大頭照 日本大學生獲另類宣傳效果

2019-04-26 10:06

訂婚了！普林斯頓大學師生戀 25歲要嫁71歲

2019-04-25 20:56

迪士尼人偶見孩子跌倒卻沒扶她起來？ 網讚：太窩心

2019-04-25 17:41

渣男同時偷吃8女還標示紀念日？ 嫩妹正宮用這招報復

2019-04-25 17:11

他送PIZZA驚見全裸女子開門付錢 長相似AV女優

2019-04-25 13:52

阿聯酋母護子遇車禍昏迷27年 聽到兒子與人爭吵後奇蹟甦醒

2019-04-25 13:26

日本時尚難懂？店外站整列米色大衣女性 網嚇：奇觀

2019-04-25 11:28

少女零下30度凍僵眼球結冰 解凍後奇蹟「復活」

2019-04-24 14:00

慎入！越男咳血一個月 氣管夾出15公分活水蛭

2019-04-24 09:33
看更多

熱門文章

大陸抗議法艦通過台灣海峽 法國說話了

2019-04-25 21:59

加拿大垃圾丟了就跑！一周內不收回 杜特蒂將宣戰

2019-04-25 21:05

改年號災情來了！日本企業瘋搶「它」避難

2019-04-26 10:00

訂婚了！普林斯頓大學師生戀 25歲要嫁71歲

2019-04-25 20:56

你看過嗎？原來女性乳腺長這樣 女網友：內心受創

2019-04-26 14:56

道瓊盤初大跌逾200點 受3M財報不如預期拖累

2019-04-25 22:33

美公布「惡名昭彰市場」黑名單 淘寶、蝦皮上榜

2019-04-25 23:05

美元飆兩年新高 打臉專家

2019-04-26 03:05

俄最大潛艦下水 可運載時速200公里「波塞冬」核魚雷

2019-04-25 22:57

美中可望達貿易協議？ 川普稱習近平即將訪美

2019-04-26 06:31

車站登廣告誤傳大頭照 日本大學生獲另類宣傳效果

2019-04-26 10:06

影／拜登宣布參戰2020大選 CNN：川普最怕的對手

2019-04-26 13:17

半導體今年不見春燕？英特爾因資料中心業績差砍財測

2019-04-26 06:34

南韓經濟萎縮 韓元淪最弱亞幣

2019-04-26 00:29

美國代理防長飆髒話 批F-35計畫「搞砸了」

2019-04-26 17:17

朴槿惠以腰痛如刀割申請保外就醫 檢方不准

2019-04-25 20:43

助子恐攻？ 斯里蘭卡香料富豪被捕

2019-04-26 00:14

疑似協助兒子恐攻 斯里蘭卡香料大亨遭拘留

2019-04-25 21:40

法媒：台灣捍衛民主如對抗颱風地震不停歇

2019-04-26 07:37

日隼鳥2號再創舉 確認完成世上首個人造撞擊坑

2019-04-25 19:16

特斯拉大虧 馬斯克暗示籌資

2019-04-26 03:05

美國務院前代理助卿：維持現狀是美中台唯一選項

2019-04-26 09:05

美股漲跌互現 標普500指數受工業股拖累 費半摔1.8%

2019-04-26 07:03

全球海洋變狂暴 30年來浪更高、風更強

2019-04-26 10:27

鱷魚環伺下 他單人泳渡馬拉威湖破金氏紀錄

2019-04-25 23:03

微軟市值 衝向兆美元俱樂部

2019-04-26 03:05

川普酸最強對手拜登 智力不足以贏得初選

2019-04-25 22:27

黃背心抗議五個月 法總統終回應：砍稅1746億元

2019-04-26 12:15

18歲少女睡前吃漢堡 一覺醒來竟成了「章魚嘴妹」

2019-04-26 17:04

民主黨參選大爆炸 拜登3度問鼎白宮民調居冠

2019-04-25 23:14

復活節爆炸案罹難人數 斯里蘭卡下修至253人

2019-04-26 03:23

法艦通過台海 巴黎未具名軍官：平均每年一次

2019-04-25 21:45

普亭會金正恩：北韓需要安全保證

2019-04-26 00:14

巴菲特計劃加碼買回自家股票 規模最終可達1,000億美元

2019-04-26 11:08

化解菁英政治疑慮 馬克宏欲廢「總統搖籃」名校

2019-04-26 09:34

日經：中國推動東南亞供應使用人民幣 降低美元依賴

2019-04-26 10:08

香港銅鑼灣書店事件主角林榮基流亡到台灣

2019-04-26 17:10

禁家長穿著暴露入校園 美國公校紛訂新規

2019-04-25 21:26

影／印度洋深處現神秘海洋生物 會發藍光的水母

2019-04-26 14:22

國際油價站上75美元大關

2019-04-26 03:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top