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18歲少女睡前吃漢堡 一覺醒來竟成了「章魚嘴妹」

2019-04-26 17:04聯合新聞網 綜合報導

美國一名少女睡前吃了一個漢堡，不料隔天起床後卻發現自己成了「章魚嘴妹」。圖片來源...
美國一名少女睡前吃了一個漢堡，不料隔天起床後卻發現自己成了「章魚嘴妹」。圖片來源／艾凡思個人推特
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睡前吃漢堡，一覺醒來竟成「章魚嘴妹」？日前，美國一名18歲少女在睡覺前吃了一個漢堡，當時她的嘴唇就出現腫脹、微疼的反應，但少女以為只是被蚊蟲叮咬而不以為意。不料隔天起床時，少女的嘴唇卻越來越腫，讓她成了「章魚嘴妹」，驚恐之際，少女火速請求醫生治療，沒想到竟然連醫生都找不出原因！

根據《每日郵報》報導，事件發生在美國的密西西比州，18歲的艾凡思（Amiyah Evans）在睡前吃了一個漢堡，吃完後她卻發現自己的下嘴唇出現腫脹的反應，但艾凡思以為只是被蚊蟲叮咬，而沒有多做聯想，隨後便直接進入夢鄉。

不料，隔天起床，艾凡思的嘴唇竟然整個腫起來，活生生成了「章魚嘴」，且隨著時間流逝，嘴唇就越發腫脹，發現情況不太對勁，艾凡思這才趕緊到醫院求診。艾凡思表示，「每經過一個小時，我的嘴唇就越變越腫」，離奇的狀況也令她相當驚恐。

艾凡思先到住家附近的診所就診，診所的醫生為她使用了抗過敏的藥物卻不見好轉，接著她又轉診到大醫院，但經過醫院的詳細檢查，仍未查明詳細的過敏原因。艾凡思也提到，自己不曾因為食用「加工肉品」而產生過敏反應，對於這樣的狀況相當匪夷所思，而醫生也建議艾凡思先住院觀察，待嘴唇消腫後，再進行過敏評估。

目前艾凡思嘴唇腫脹的狀況，已慢慢好轉、漸漸消腫，而她也將此事分享到個人推特，以自嘲的方式與網友分享這離奇的狀況，貼文一出也引發網友討論，有超過17萬的網友按讚貼文，還被轉發了5.5萬次。

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