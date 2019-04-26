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車站登廣告誤傳大頭照 日本大學生獲另類宣傳效果

2019-04-26 10:06聯合新聞網 綜合報導

日本早稻田大學生傳錯資料，證件照直接了登上車站廣告燈箱。圖擷自推特
日本早稻田大學生傳錯資料，證件照直接了登上車站廣告燈箱。圖擷自推特
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日本的早稻田站，最近出現一則燈箱廣告，斗大的證件照乍看之下是尋人廣告，但仔細一看，卻是社團的宣傳廣告。原來是一名早稻田大學的學生在寄送資料時，誤傳成自己的「大頭照」，結果大頭照就被刊在了佈告欄。這起烏龍也成為當地熱烈討論的話題。

這名早稻田大學的學生是該校東北學生稻門會小組的幹事長，為了刊登社團招募社員的廣告時，誤將自己的大頭照當成廣告印刷資料寄出去。沒想到，竟因此大剌剌的出現在地鐵站燈箱廣告上。之後這位學生在推特上分享這件糗事，至今吸引了11萬人分享，30幾萬個讚，意外獲得驚人的宣傳效果。這位學生更趁機在留言中分享各種社團活動，並表示廣告將刊登到「平成最後一天」4月30日才下架。他說：「能夠在平成時代結束時，引起大眾討論是件好事」。

對此，有網友笑說除了整個燈箱只有中間擺放著大頭照，其他部分都是空白，整個畫面很像通緝照片，應該在這則廣告寫上「全國通緝犯」的字樣。但也有網友表示依照慣例在印刷前都會和廣告主校對和確認，而且在空白處角落也是有打上「社員募集」的字樣，認為應該不是意外，但也稱讚這名學生的想法很有創意。

早稻田大學

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